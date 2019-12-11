本土社團：醫院應拒絕政治人物作秀

（中央社記者溫貴香台北11日電）台灣教授協會、台灣醫界聯盟基金會今天召開記者會，呼籲落實檢傷分類、珍惜醫療資療，醫院應拒絕政治人物作秀。

國民黨立委陳玉珍日前因手傷送台大醫院急診，引發濫用醫療資源、影響急診就醫民眾權益等爭議。台灣教授協會會長賴振昌下午偕同台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、身兼台灣護理學會副理事長的民進黨立委陳靜敏等人召開記者會表示，急診室是一個分秒必爭、搶救病患的地方，只是夾到手就送台大急診重症區，占用寶貴的醫療資源，最後還讓醫療院所變成政治造勢大會，嚴重損害就醫病患權益，造成病患家屬及醫護人員的極大不便。

身為醫生同時也是台灣醫界聯盟董事長的吳樹民表示，台大醫院雖是一個專業醫療機構，但也是行政機關，其預算受限於立法院，所以也有頗多無奈。醫師及護理人員每天必須診療及照護許多就醫民眾，他們的職業責任及工作壓力非一般人可想像。

吳樹民批評，台灣已經是民主時代，人民是頭家，這些國民黨立委高高在上，台大醫院應拒絕政治人物在醫院作秀。

曾在成大護理系任教的陳靜敏說，就算是陪病也不應該超過2人，但那天是一群人排排站，還用直播、錄音及錄影，這都會影響其他人的隱私，這是不恰當行為，希望未來所有政治人物，不要將醫院做為政治宣傳舞台。（編輯：林興盟）1081211