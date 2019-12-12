李佳芬訪美終站 洛杉磯僑胞擬2000人造勢挺韓國瑜

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬15日將訪問美國洛杉磯，南加州有25個韓國瑜後援會準備舉辦規模2000人的造勢大會。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年12月12日

（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬正在美國東岸訪問，位於西岸的洛杉磯支持者今天舉行記者會，宣布15日李佳芬到訪洛杉磯時，將舉行規模2000人的造勢活動。

南加州僑界韓國瑜後援總會今天舉行記者會，說明李佳芬訪問洛杉磯的行程，藍營僑界領袖與僑胞出席，國民黨中常委李昭平、台北市議員張斯綱從台北而來，準備與李佳芬會合。

李佳芬6日訪美，停留紐約、華府之後，12日、13日到德州休士頓，14日在加州舊金山，最後一站在洛杉磯。

李佳芬14日晚間將搭機抵達洛杉磯，15日午間出席造勢大會，接著拜訪傳統僑社中華會館、李氏公所，向華埠的國父孫中山銅像獻花，參訪華埠服務中心，到佛光山西來寺參拜，15日當晚返台。

國民黨立委、市議員日前到外交部抗議，張斯綱人在現場，他向在場的藍營支持者說明當時情況，10多名民意代表面對500名警察。他批評外交部形同「滿清衙門」，有失風度，處理方式失當。

張斯綱明天前往休士頓與李佳芬會合，15日再回洛杉磯參與造勢。張斯綱向支持者喊話，韓國瑜出「奇招」讓民調失效、楊蕙如事件讓網軍曝光之後，綠營等於「斷了兩手」，他呼籲最後30天全力衝刺，僑胞努力拉票、回台投票。

資深僑領高啟正表示，韓國瑜4月訪問洛杉磯時，場地最多容納1200人。這次李佳芬再度代表韓國瑜來訪，僑胞熱情相迎，特別找了一個可容納2000人的室內場地，入場券每張10美元已經預定一空。

南加州僑界韓國瑜後援會總幹事謝宗煌表示，這次李佳芬來訪，南加州各界有25個後援會合力協辦。今天正是選前倒數一個月，「進入戰鬥階段」，他呼籲僑胞為了中華民國、為了國民黨，非出來投票不可。（編輯：陳永昌）1081212