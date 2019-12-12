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支持者憂選舉舞弊 李佳芬籲相信選務人員

最新更新：2019/12/12 13:33

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天在紐約演講。面對聽眾擔憂選舉舞弊，李佳芬呼籲支持者堅定信心，踴躍到投開票所關心開票情形，相信選務人員不會作票。

李佳芬晚間在紐約市皇后區法拉盛喜來登飯店舉辦題為「關心下一代，我們的責任」的「佳芬講堂」，吸引約300名支持者到場。她以長女韓冰小時候課業不佳為例，呼籲家長蹲在孩子的高度看孩子學習，強調同理心的重要性。

李佳芬今天稍早接受紐約本地華文媒體專訪時說，以民調數字推估選票是「一個笑話」。她在講堂結束後受訪表示，這是她和韓國瑜討論後的心得。

她表示，韓國瑜說民調差1個百分點是15萬票，輸30個百分點就是輸450萬票。2016年大選，總統蔡英文拿到689萬票，比代表國民黨的候選人朱立倫多出逾300萬票。韓國瑜如果維持朱立倫當年票數，再加上450萬票差距，等於蔡總統這次大選要拿800多萬票。

李佳芬說，如果已贏450萬票，民進黨應該可以輕鬆過日子，像上次大選一樣「冷處理」國民黨，不必辛苦投入大量資源打選戰，「我覺得這是超乎常理的」。

講堂問答環節，有多名聽眾拋出選舉舞弊議題，擔憂明年1月11日投票日選務人員可能作票。

李佳芬說，選務人員負有法律責任，主要由公務人員擔任，「要亂搞大概也不太容易」。她呼籲支持者仿效去年11月九合一選舉，踴躍到投開票所關心開票情形，「我相信人多就不太容易作票，我們也相信公務人員應該不至於（作票）」。

被問及歷史課綱爭議，李佳芬表示，如將台灣史獨立於中國史之外，台灣的根在哪裡就出現問題。國民黨未來如能執政，國政顧問團對此會有完整、結構性處理，畢竟中華文化和中華民國不能消失，相信國政顧問團會將軸線拉回來。

李佳芬此行在僑界活動多次強調，僑胞是催化中華文化與中華民國認同的關鍵角色。

她今天說，僑胞熱愛國家，返台不只投票，還會拉票，對周遭可能還在猶豫、不想出門投票的親朋好友產生決定性影響，「希望這次海外所有華僑踴躍回去投票，用大家的力量，讓中華民國能在2020年有好的契機，我們重新再開始」。

李佳芬6日起訪問美國，「佳芬講堂」是她參訪紐約4天最後一場公開活動。依規畫，她接下來將赴休士頓、舊金山與洛杉磯，預定15日返台。（編輯：馮昭）1081212

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