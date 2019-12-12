強化社會安全網 小燈泡媽媽籲各黨通力合作

時代力量12日舉行記者會，不分區立委被提名人、小燈泡媽媽王婉諭（右2）呼籲各黨通力合作，強化社會安全網。中央社記者范正祥攝 108年12月12日

（中央社記者范正祥台北12日電）時代力量不分區立委被提名人、小燈泡媽媽王婉諭今天呼籲各黨通力合作，強化社會安全網。她說，這幾年來，不論藍綠執政，對於犯罪被害人權利保障都做的不足，需要更積極努力。

時代力量上午舉行記者會，主張透過重懲司法關說、實現人民參與審判、消滅權貴司法、強化犯罪被害人權利保障，實現「司法正義」願景，包括現任立委黃國昌及時力不分區立委被提名人邱顯智、王婉諭，以及新北市第1選區立委參選人張衞航都出席記者會。

王婉諭表示，發生小燈泡案件之後，才讓她開始有機會接觸司法，過程中，讓她清楚感受到司法對於犯罪被害人權利保障的不足，必須持續努力強化。

她說，關於如何強化犯罪被害人權利保障，司法改革國是會議過去都已經作出相關決議事項，例如設置犯罪被害人保護會，「都已經達成決議很久了，但是這些年來一直沒有看到被落實的可能」，希望未來持續推動犯罪被害人權利的保障。

王婉諭指出，小燈泡案件之後，社會各界包括政府首長都提出社會安全網破洞需要修補，但是很可惜，這幾年來，都還只是看到增加社工、警力。雖然肯定這也是改革的一部分，但是不應是強化社會安全網唯一該做的事與唯一的解方，還有很多地方需要大家積極努力。

她表示，如何讓社會安全網更完善，這是台灣社會的問題，也是大家都知道的問題，希望可以看到明確的改善計畫，讓遺憾的事情不再發生。（編輯：謝佳珍）1081212