遠航13日起停止營運 政院：確保旅客與勞工權益

（中央社記者顧荃台北12日電）遠東航空因為長期營運虧損，資金籌措困難，將於12月13日起停止一切飛航營運。行政院副院長陳其邁今天表示，已聽取交通部初步說明，政府將確保運能、旅客權益與勞工權益。

陳其邁下午出席「2019年行政院傑出科技貢獻獎」，會前受訪時表示，對於遠航營運狀況，交通部和民航局都有掌握，行政院已經聽取交通部初步說明，包括應變計畫、旅客權益、運能等，相關部會已啟動應變機制。

陳其邁表示，行政院第一時間就對相關部會進行政策指示，要確保運能、旅客權益與勞工權益，會獲得最好的保障；行政院長蘇貞昌跟他，都隨時和交通部、勞動部等相關部會保持聯繫。

另外，總統蔡英文日前提到要成立數位發展部會，陳其邁說，台灣數位轉型會有很多跨領域的工作，涉及部會之間協調與政策工具整合，若中央能成立專責機構，可對未來的數位轉型加大力道。

陳其邁表示，明年開始會全力做組織調整，讓數位競爭力提升；組織部會功能重疊或需要協調的部分，明年選後將全力處理。

此外，媒體詢問，國民黨總統參選人韓國瑜表示歡迎海內外參加挺韓遊行，但不希望外縣市民眾參加罷韓遊行，對此事的看法。

陳其邁回應，集會遊行是憲法所保障的權益，人民有選舉罷免權，這都是人民權力的表達，平常心看待就好，不論顏色或政治立場，都歡迎來高雄旅遊、走走看看，是很正常的事。去年高雄市長選舉，也有很多外地來的旅客，不論支持誰的都有，不必如臨大敵，好像支持韓的才能來、不支持的不能來，這是很奇怪的事。民主社會多元意見都應尊重。（編輯：楊凱翔）1081212