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回應張善政 總統：歧視標籤不該被看成理所當然

最新更新：2019/12/12 22:58

（中央社台北12日電）總統蔡英文晚間臉書貼文表示，有人說總統沒生過小孩，不知家長擔憂下一代心情，就任以來擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼。蔡總統認為，女性不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然。

國民黨副總統參選人張善政今天在桃園談到新住民全民健康保險與產檢問題時表示，生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心」。外界質疑張善政有歧視之嫌，綠營甚至要求張善政道歉。

蔡總統晚間在臉書表示，「我是女性，我未婚，我沒有小孩」，這些身分常常被拿來借題發揮，但「我就像很多投入公共事務的女性一樣」，總是加倍努力，拿出更好的成績，想要證明自己。

蔡總統指出，其實女性並不需要刻意向誰證明什麼，歧視的標籤也不該被看成理所當然。時代在進步，台灣在進步，穿裙子，一樣可以做好三軍統帥，未婚沒孩子，照樣會照顧好台灣囝仔，無論有沒有孩子，也都不會減損想為下一代做事的心。

蔡總統最後呼籲，希望這場選舉的最後30天，和對手之間可以是優質理性的政策比較，不要充斥著信口開河的歧視和謊言。（編輯：楊凱翔/林淑媛）1081212

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