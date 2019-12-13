韓國瑜陣營：民進黨才對不起高雄人 應道歉

（中央社記者余祥台北13日電）民進黨推出「高雄，對不起」篇影片，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天表示，譴責民進黨在高雄落敗不知反省，卻倒過來質疑、羞辱高雄人，民進黨才對不起高雄，要求民進黨道歉。

民進黨昨天召開「給台灣的一封信，民進黨政黨票影片發布記者會」，民進黨立委管碧玲指出，廣告中以高雄為主題的「對不起篇」，高雄人（覺得）對不起台灣是普遍的心情。

王淺秋上午在國民黨召開記者會表示，民進黨在高雄落敗不知反省，「敗選都是they的錯」，鄭重譴責民進黨，並要求民進黨、管碧玲道歉。

王淺秋說，民主價值就是尊重多數人的選擇，現在只因為沒有投給民進黨，高雄人就要跟台灣道歉、對不起台灣嗎，民進黨根本是民主退步黨，可惡至極的反民主心態，「高雄人不生氣嗎！」

韓辦發言人鄭照新說，除了管碧玲的言行之外，過去蔡總統到台中也說大家欠前台中市長林佳龍一個道歉，民進黨立委段宜康過去也因為花蓮選舉得勝的非民進黨而在臉書說，無法假裝不鄙視花蓮選民。

鄭照新說，按照民進黨的邏輯，投給民進黨就是民主真諦，沒有投給民進黨就是低級、應被鄙視，民進黨根本不是以民為主的政黨，而是看不起選民、貪婪的政黨。

台北市議員戴錫欽也說，高雄人沒有錯、台中人也沒有錯，花蓮人更沒有錯，在民主國家中，只有政黨、政治人物對不起人民，對人民的選擇，政治人物應該謙卑接受。

戴錫欽說，管碧玲除了提到高雄人對不起台灣之外，也提到國民黨副總統參選人張善政談地下賭盤是包庇犯罪，「雙標黨」再次赤裸呈現在大家眼前。

戴錫欽提到，民進黨主席卓榮泰日前接受訪問時也提過地下賭盤，去年九合一選舉或歷次大選，民進黨人士也都大辣辣談地下賭盤或簽賭行情，為什麼韓陣營一提到相關資訊，就變成包庇犯罪；請管碧玲好好面對與卡神楊蕙如的關係，不要再閃避、扭曲。（編輯：林孟汝）1081213