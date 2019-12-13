蔡陣營：治國靠腦袋 張善政應道歉

（中央社記者陳俊華台北13日電）蔡英文總統連任辦公室發言人、民進黨立委林靜儀今天說，請國民黨副總統候選人張善政不要再用生理資格論認定一個人能不能治理國家，「靠的是腦袋、不是生殖器」，要求張善政應道歉。

張善政昨天在桃園談到新住民全民健康保險與產檢問題時表示，生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心」。外界質疑張善政有歧視之嫌。

蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳上午在全國競選總部舉行「善後屢出歧視惡言，心存善念才有善政」記者會。

顏若芳說，張善政除了收回昨天那段話之外，更必須對全國女性同胞道歉，收回跟道歉是不一樣的，已經傷害對方、引起輿論撻伐後才想收回，「以為你在傳Line嗎？收回就可以了嗎？」

簡舒培指出，網路上有一句話，「近朱者赤、近韓者歧視」；要擔任總統不一定經歷過很多身分，但要有同理心，看到社會各階層人民的需求，而不是一定要當過媽媽，才懂媽媽的心，男性不會生小孩，難道就不懂生小孩的辛苦嗎？

林靜儀表示，請張善政不要再用生理資格論，來認定一個人能不能治理國家，治理國家有同理心、了解人民需求；張善政此言一出，不只歧視沒有生育的婦女，也歧視了沒有生育經驗，但有照顧孩子能力的男性們。（編輯：紀淑芳）1081213