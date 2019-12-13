蔡總統：行政院核定民雄鐵路高架化可行性評估

力拚連任的總統蔡英文（右）13日晚間在嘉義，出席民進黨嘉義縣第2選區立委參選人陳明文（右2）的造勢晚會，向現場熱情支持民眾揮手致意。中央社記者蔡智明攝 108年12月13日

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）總統蔡英文今天出席民進黨立委參選人陳明文的造勢晚會。蔡總統說，行政院今天核定嘉義縣民雄鐵路高架化可行性評估，落實陳明文對鄉親的承諾。

蔡總統今天到嘉義縣民雄鄉，參加民進黨嘉義縣第2選區（山線）立委參選人陳明文的造勢晚會。蔡總統對在場鄉親說，民雄鐵路高架化可行性評估，行政院今天已經核定了。這是陳明文對鄉親的承諾，他說得到做得到。

蔡總統表示，她剛才來的路上，看到攻擊陳明文的看板，說要「打破明文規定」。什麼是明文規定，明文規定就是不能出賣台灣。

蔡總統表示，這三年來，她當總統「無暝無日」，拚生命在做，總統是不能請假的，24小時待命，大小事都要顧，這幾年國際的情勢多變化，但我們把握機會，讓台灣「投資大爆發，股市上萬點」，這是過去幾十年沒有發生過的事情。

蔡總統表示，台灣不但經濟有進步、稅收有增加、國家有建設，也在拚福利，雖然政府花很多錢在照顧大家，但我們明年的總預算，還是平衡預算，這幾年來台灣沒有增加債務，我們平衡的總預算，是20幾年來第一次。

蔡總統說，從2001年嘉義變成綠色執政以來，打基礎、做建設、拚觀光，從陳明文、張花冠縣長、到現在的翁章梁縣長，一棒接一棒，相信這十幾年，大家都對嘉義的改變很有感。

蔡總統表示，陳明文是重量級的立委，從縣議員、省議員，做到縣長、立委，嘉義的大小事情，沒有人比他還清楚，現在嘉義發展的黃金時代，不能沒有陳明文，拜託鄉親讓他再一次進入立法院。

副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，皆出席今晚陳明文造勢晚會。交通部長林佳龍因緊急處理遠東航空事件，取消來此行程。（編輯：陳俊碩）1081213