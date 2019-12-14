被指放棄承諾對不起高雄 韓國瑜不以為然

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天說，高雄人給民進黨30年機會，結果高雄負債全台第一，他做得這麼認真，到底誰對不起高雄市民，被指「放棄承諾的人對不起高雄」這句話完全錯誤。

中國國民黨總統候選人韓國瑜與國民黨立委參選人蕭景田聯合競選總部成立大會今天下午在員林市龍燈公園舉行，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳等人陸續出席。

對於總統蔡英文指「放棄承諾的人對不起高雄」，韓國瑜會後接受媒體訪問說，高雄人給民進黨30年機會，高雄人如此熱愛民進黨，結果民進黨執政的高雄，30年後負債全台第一名，一場大雨就讓道路出現5000個坑洞，直到現在高雄人沒有一條平安的路、沒有一個像樣的現代國際大機場，「請問到底誰對不起高雄人？」

韓國瑜表示，身為首長有很多選擇，可以選擇花費新台幣幾千萬元、幾億元用煙火放掉，也可以把錢好好為市民百姓打拚，因此他上任後，光是鋪設道路就完成約280條，做得這麼認真，到底誰對不起高雄市民，民進黨這句話完全錯誤，而且蔡總統要很清楚，是民進黨對不起高雄人。

國民黨台南後壁黨部遭放置爆裂物，犯嫌已落網。對此，韓國瑜表示，感謝警察冒著生命危險逮捕犯嫌，要給警察打氣加油，也呼籲警方找出這些炸彈來源，為何這種國際級恐怖的炸彈進到台灣，且殺傷力這麼大，希望整起案件水落石出，讓台灣人民安心。

韓國瑜稍早透過臉書（Facebook）指出，「背棄銀行專業對遠航不正常借貸的前合庫董事長，正是因慶富案下台、丟下上百億元呆帳的廖燦昌」，他接受訪問補充說，廖燦昌因慶富案下台，為何搖身一變又可成為第一金融控股公司董事長，「是不是民進黨執政下，只要有關係、是民進黨支持者，做什麼錯事都沒關係？」

韓國瑜指出，這種巨額貸款損失，是全體納稅人損失，呼籲行政院、金融監督管理委員會對台灣人民講清楚、說明白。（編輯：陳俊碩）1081214