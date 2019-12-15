李佳芬訪舊金山 800僑民為韓國瑜造勢

中國國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬於美西時間14日出席舊金山後援會活動，她希望僑胞用海外的力量幫助中華民國。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月15日

（中央社記者周世惠舊金山14日專電）國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬今天抵達舊金山，她呼籲僑胞用海外的力量，讓中華民國耀眼奪目。在會後記者會，李佳芬說，對韓國瑜的選情有信心。

「感謝海外的支持力量」，李佳芬在記者會對媒體表示，她相信韓陣營的選情「會有光明燦爛的未來」。

李佳芬說，「選舉沒有特別，票多的人當選。」所謂「不相信民調」，她的看法是，數字冷冰冰，民心是溫暖。

當被問及大女兒韓冰要不要出來催票，李佳芬說，「總統大選非常專業，韓冰尚待磨練。」並提到在高雄市長選戰時，因為人手真的不足，才讓韓冰上場。

她說，這趟訪美行程，正是因為韓國瑜走不開，她謙稱「無魚蝦也好」，以另一半的身分向僑界致意。

李佳芬訪問團一行共14人，美西時間14日下午出席在貝林蓋（Burlingame）希爾頓飯店（Hilton）舉行的造勢大會及演講。她對舊金山僑界表達感謝，致詞時強調，「風雨飄搖的中華民國需要大家幫忙」。

爭取舊金山僑界的支持，今年4月中，韓國瑜曾以高雄市長身分與李佳芬連袂來過灣區，當時韓國瑜到史丹佛大學演講，與僑界面對面的演講和晚宴有2500人出席。

到了距離總統大選投票日不到一個月的時間點，李佳芬再度造訪舊金山，她相信海外僑胞扮演催化的角色，懇請僑胞「用海外的力量，幫助國家」。

她重申，明年1月11日大選投票日是中華民國生死存亡之戰，也攸關國民黨的未來。

今天的造勢大會由舊金山灣區韓國瑜後援總會主辦，約有800人出席，這是李佳芬此次訪美的第4個城市，也是倒數第2站，後續將前往洛杉磯繼續造勢的行程。（編輯：馮昭）1081215