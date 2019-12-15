里長挺韓大會 韓國瑜允調整制度專職給薪

國民黨總統候選人韓國瑜（前左2）15日出席在大寮區舉辦的全國村里長挺韓大會，並授旗給與會村里長代表。中央社記者王淑芬攝 108年12月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天出席全國村里長挺韓大會，他承諾當選後一定會修改現行制度，給專職里長薪水、若是兼職也會依人口數做業務費調整，讓第一線里長辛苦有合理待遇。

韓國瑜出席在大寮區舉辦的全國村里長挺韓大會師，現場有逾千人參加，他並授旗給與會村里長代表並尋求支持。

「全國村里長挺韓國瑜選總統大會師」活動在大寮區享溫馨宴會館舉行，高雄市里長聯絡總會總主席劉啟芳指出，有來自全國22縣市村里長代表參加活動；不過媒體質疑現場只準備9支旗幟授予新北、台北、桃園等，劉啟芳表示，其它村里長代表因為另有活動，他們以視訊聯繫，至於挺韓旗幟會另外寄送。

韓國瑜肯定里長服務的辛苦，不僅提供辦公室也常半夜服務；目前每個月新台幣4.5萬元的業務費並不合理，他舉高雄市福山里約4.5萬人口，這樣的里長服務比一里500人或5000人的里長辛苦，業務量懸殊。未來考慮給專職里長單一薪水、如果兼差則調整業務費，以人口數做計算標準，呼籲村里長支持他，未來一定會制度做調整。

他說，村里長是台灣民主最重要的基石，他向村里長請託再給國民黨機會，國民黨一定要走向改革道路並大力培養年輕世代。（編輯：黃世雅）1081215