蔡總統：國會需過半 加碼照顧孩童與老人

總統蔡英文（右2）15日為民進黨南投縣第2選區立委參選人陳癸佑（左2）輔選時表示，過去能完成許多困難政績與改革，有賴民進黨國會席次過半，因此，她未來4年要認真做事，最重要是國會席次過半。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年12月15日

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）總統蔡英文今天說，過去能完成許多困難政績與改革，有賴民進黨國會席次過半，因此，她未來4年要認真做事，最重要是國會席次過半，她也將加碼照顧孩童與老人。

蔡總統今天與南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）民進黨立委參選人陳癸佑和列入民進黨不分區立委安全名單的南投縣議員羅美玲等人，前往南投內轆慶福寺參拜贈匾。

總統致詞時先細數經濟成長、為年輕人加薪、所得稅減稅、長照政策將升級、育兒補助等施政成績及未來規劃，並強調未來4年一定更加碼照顧孩童與老人，還要將台灣打造成安居樂業「好所在」，而且她一定可守住國家主權，國防與外交也會持續增強進步。

蔡總統除向鄉親懇託總統票投給自己與副手前行政院長賴清德，也表示民進黨立法院席次若未過半，她將很難推行政策。

她強調，過去能完成許多困難政績與改革，就是有賴民進黨席次過半而獲立委支持，因此未來4年要認真做事，最重要就是國會席次需過半。

陳癸佑說，許多人見到香港現況感到擔憂，但民眾只要總統票投給蔡總統、立委票投陳癸佑、政黨票支持民進黨，用3張選票守護台灣不變成香港；台灣這塊土地就像母親，面對中國威脅，期盼大家用選票保護「我們的母親」。（編輯：洪學廣）1081215