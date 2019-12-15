黃敏惠不滿發展缺嘉義市 政院表示未來可新增

（中央社記者黃國芳、侯姿瑩15日綜合報導）總統蔡英文昨天發布「大南方、大發展」南台灣發展計畫，計畫中有嘉義縣等區域，卻隻字不提嘉義市。嘉義市長黃敏惠今天在臉書表達不滿。行政院政務委員張景森對此表示，昨天宣布的只是初步規劃，未來還是有新增可能。

蔡總統昨天下午在高雄競選總部召開「大南方、大發展」南台灣發展計畫記者會，南台灣的發展計畫，包括聚落、交通、產業及觀光環環相扣。

黃敏惠今天在臉書（Facebook）貼文表示，蔡總統昨天發布大南方計畫，計畫中有嘉義縣太保、朴子及台南市後壁等區域，卻隻字不提嘉義市，把嘉義市邊緣化、完全遺忘。

對此，張景森接受中央社記者訪問時說，有關產業園區的部分，若地方政府有適當計畫，都可提出跟中央政府進行討論；嘉市過去沒有提出有關產業園區的計畫，未來若有計畫都可提出討論，爭取中央補助。昨天宣布的南台灣發展計畫內容是初步規劃，未來還是有新增的可能。

黃敏惠指出，嘉義市位置不中不南、人少地小，北有中科、南有南科，發展很艱困，嘉義市更需要中央挹注資源來建設。

黃敏惠說，「總統妳心中有嘉義市嗎？還是嘉義市人口少，就不值得重視？妳獨漏嘉義市，對得起市民嗎？」。

張景森對黃敏惠的說法表示，除了產業發展，縣市的生活條件也要做好，中央會協助嘉義市改善其生活環境。（編輯：屈享平）1081215