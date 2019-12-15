蘇貞昌竹縣輔選挺鄭朝方 贈人蔘雞湯加油打氣

（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）行政院長蘇貞昌今天到新竹縣為第二選區立委參選人鄭朝方輔選，特別贈送「人蔘雞湯」，鄭朝方則回贈竹縣在地仙草雞湯，共同為彼此加油打氣。

蘇貞昌致詞表示，鄭朝方的政見內容都是為新竹縣在爭取，肯定鄭是會做事的人，當選後一定能到中央為新竹縣爭取經費，用台語說了3次「中央只有鄭朝方能通」。

鄭朝方致詞說，他長期深耕於基層，深刻體會鄉親的需要與問題，方方面面都是用微觀的角度細察、宏觀的視野規劃，有絕對的信心能夠讓新竹縣更好，爭取更多的建設經費回到家鄉。

此外，新竹縣第一選區立委參選人周江杰，也在今天成立芎林競選總部，並在民主進步黨婦女部與小英姊妹會、立法委員余宛如陪同下，在芎林鄉街區、市場掃街拜票，拉抬聲勢。

周江杰於競選總部成立大會上致詞表示，5年前參選新竹縣議員時，想的就是要照顧鄉親長輩、照顧孩子，也讓年輕人有工作好做，生活正常。

周江杰也說，現在的選舉文化都需花費很多錢，但他沒有錢，不盯樁腳、不會買票，此次以一輛腳踏車勤跑基層，盼獲選民支持，一起改變選舉文化。（編輯：張芷瑄）1081215