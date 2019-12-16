王浩宇指贊成一國兩制協商 宋楚瑜：胡說八道

綠黨不分區立委參選人王浩宇昨天在2020大選國會政黨辯論會，提及親民黨總統候選人宋楚瑜接受新華社專訪時，表示贊成一國兩制協商。對此，宋楚瑜回應時連說3次「胡說八道」。中央社記者郭建伸攝 108年12月16日

（中央社記者郭建伸台北16日電）綠黨不分區立委參選人王浩宇昨天提及，親民黨總統候選人宋楚瑜接受新華社專訪時表示，贊成一國兩制協商。對此，宋楚瑜連說3次「胡說八道」，並指王浩宇欺負已故的前親民黨秘書長秦金生女兒秦詩雁，「這還有一點點人性嗎？」

綠黨不分區立委參選人王浩宇昨天在2020大選國會政黨辯論會質疑親民黨的政黨核心價值，舉例宋楚瑜接受新華社專訪時提到，贊成一國兩制協商，並指台灣是中國一部分，以及秦金生去參加中國人民解放軍閱兵。

宋楚瑜今天下午前往電視台政論節目錄影前接受媒體訪問，記者詢問有關王浩宇昨天質疑內容，宋楚瑜連說3次「胡說八道」。

宋楚瑜說，他今年4月到中國大陸的廣東省與台商見面，一共發表20幾場公開談話，都有錄音，包含中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻、經濟學家馬凱、財信傳媒董事長謝金河都在場，「我有講過我支持一國兩制這句話嗎？但是每天在造謠」。

他也說，秦金生是過去省府的重要一員，能有省府團隊就是秦金生擔任省訓團負責人，幫台灣做這麼多的建設，「現在（王浩宇）竟然欺負他的女兒，這還有一點點人性嗎？」強調台灣總是要還有點人性的社會吧。

宋楚瑜強調，秦金生當時是去參加紀念抗戰勝利70週年的相關活動，沒有上閱兵台，「誰去上了閱兵台？不就是買辦階層那些人嗎？他們去挨罵了後，就把秦金生拖下水」，他真是替秦金生感到不捨。

宋楚瑜指出，秦金生女兒、親民黨鳳山區立委參選人秦詩雁有公開聲明回應王浩宇，他贊同要依法追訴，但由秦詩雁提出，他不要為了選舉參加一碼。

秦詩雁也發表聲明，要求王浩宇要為不實指控，向她已故的父親秦金生正式道歉。秦詩雁認為，選舉是她自己的事，各種批評她一概接受，但是身為子女，當然應該挺身而出，為已故的父親捍衛清譽。

宋楚瑜也提到，民進黨想要通過反滲透法，「宋楚瑜是你們的資政，在大陸上公開講過什麼話，你都搞不清楚，國家安全到底是怎麼搞的？」並質疑政府沒能力查證200萬名台商。

此外，由於21日高雄市將上演罷韓、挺韓大遊行，宋楚瑜也說，兩個政黨在大動員，10幾萬人在那邊對抗，「你有把握不出事情嗎？」

他呼籲，應該以台灣安全為最高考量，彼此不該動員對撞，不要總統立委選舉選不成，搞到人民在街上打架，強調民主是靠選票，不是靠拳頭打架。

媒體追問，台北市長柯文哲現在猛攻高雄負債，是否有「柯韓一家親」的現象；宋楚瑜說，政黨有各政黨作法，個人有個人訴求，他不需要評論。（編輯：林興盟）1081216