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迷彩身影就是力量 陸軍形象桌曆官兵當主角

最新更新：2019/12/17 16:25
陸軍109年度形象桌曆有別於過去以戰演訓及裝備為取向，改以模範連隊的基層官兵為主角，呈現迷彩身影就是國家穩定與守護力量的意象。（圖取自facebook.com/ROC.armyhq）
陸軍109年度形象桌曆有別於過去以戰演訓及裝備為取向，改以模範連隊的基層官兵為主角，呈現迷彩身影就是國家穩定與守護力量的意象。（圖取自facebook.com/ROC.armyhq）

（中央社記者王承中台北17日電）陸軍司令部今天公布民國109年度形象桌曆。陸軍表示，形象桌曆有別於過去以戰演訓及裝備為取向，改以模範連隊的基層官兵為主角、We are family為主軸，呈現迷彩身影就是國家穩定與守護力量的意象。

陸軍司令部發布新聞稿表示，109年度形象桌曆以當選年度國軍、陸軍模範連隊基層官兵為主角，以We are family為主軸。結合陸軍推動的「運動員戰士」概念，強調「士兵」是最精密，也是最複雜的陸軍武器系統。

陸軍司令部指出，桌曆的設計理念突破以往的框架，邀請基層連隊發揮創意巧思，提供拍攝構想，共同參與桌曆設計，不僅凸顯陸軍官兵的熱情活力，更透過搭配小幅圖像，忠實記錄各單位年來戮力教育訓練、戰備演訓及災害防救的實況，呈現迷彩身影就是國家穩定與守護力量的意象。

至於封面照片，陸軍司令部表示，特別採用年度聯合婚禮的溫馨合照，象徵陸軍大家庭幸福洋溢的暖心氛圍，也呼應We are family的主軸。（編輯：謝佳珍）1081217

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