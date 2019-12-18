公視承辦首場總統辯論 第二場三立主辦韓營喊卡

（中央社記者溫貴香、王承中、郭建伸台北18日電）2020總統辯論敲定29日登場，總統蔡英文陣營協商代表李俊俋今天說，蔡、宋陣營都希望舉辦兩場總統辯論會，但韓陣營代表羅智強不斷質疑三立高層的立場，因此僅敲定公視主辦的總統電視辯論，第二場辯論會並無共識。

今天各陣營代表與媒體代表協商，民進黨總統候選人蔡英文陣營代表、民進黨立委李俊俋會後接受中央社記者訪問表示，會中針對A、B兩方案討論，蔡陣營與宋陣營同意舉辦A案兩場總統電視辯論會，蔡陣營一再強調，媒體如何整合，尊重媒體自行整合，那不是總統候選人可以介入的事情。

李俊俋說，韓陣營只希望舉辦一場，羅智強一再質疑三立的高層有問題，三立電視台代表高明慧回說，這不是今天會議討論的重點，但羅智強仍不鬆手，為此爭執約莫半小時。

李俊俋表示，整場會議討論時間約兩小時，主要都是羅智強對三立提出質疑，最後決定只辦一場辯論，由公視主辦，29日下午登場，辯論會時間兩個半小時，分四個階段申論、四報一社提問、交叉詰問、結論。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營代表、台北市議員羅智強告訴中央社記者，是否會有第2場總統候選人電視辯論會，還要看三方陣營是否有協商出新的共識，但韓陣營的立場很清楚，就是在不獨厚三立的公平原則上，傾向辦兩場總統候選人電視辯論會。

羅智強指出，韓陣營並未排斥三立，最主要還是要公平，應由有意願舉辦辯論會的電視台抽籤決定誰主辦，憑什麼三立有特權主辦，若形成慣例，以後可能總統電視辯論會都會是由三立主辦，韓陣營不接受這種慣例的建立。

宋楚瑜幕僚、辯論協調代表魏志中說，三陣營達成結論的就是先辦第一場辯論，第二場若仍意見分歧，就擇期再討論，但強調親民黨最好配合，要辦幾場、哪個電視台舉辦都沒意見。

公共電視日前邀集4家有意舉辦總統辯論會的媒體，包括三立、TVBS、中天以及民視，與四報一社，包括蘋果日報、聯合報、中國時報、自由時報以及中央社共同協商。各方達成舉辦1場或2場辯論的兩方案共識。

方案A為舉辦2場總統候選人電視辯論，第1場由公視主辦以及製播，並由四報一社作為媒體代表提問；第2場由三立主辦、製播，並由三立、TVBS、中天、民視作為媒體代表提問。

方案B則為由公視、四報一社、三立、TVBS、中天、民視共同主辦，由公視製播、四報一社作為媒體代表提問。（編輯：紀淑芳）1081218