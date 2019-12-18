吳敦義批總統衰尾 藍中常委：民進黨曾罵過馬英九

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨主席吳敦義批總統蔡英文是「衰尾查某」惹議，國民黨中常委姚江臨今天表示，民進黨也曾罵前總統馬英九衰尾，蔡總統把國家帶到衰尾也是事實，且總統府資政辜寬敏也曾歧視女性，說穿裙子的不能做總統。

吳敦義昨天批蔡總統是「衰尾查某」，國民黨今天表示，吳敦義的發言重點是指蔡總統執政不力，若持續執政，會將台灣帶往「衰」的方向，盼外界釐清重點，切莫誤導。

姚江臨在出席中常會前受訪表示，以前民進黨曾經罵馬英九衰尾，一樣也是罵。他質疑，蔡總統把台灣帶的這麼衰，不叫衰尾叫什麼。之前辜寬敏雖然未指名，但也說穿裙子的不能做總統跟三軍統帥，那也是歧視女性，反正民進黨自己做都可以，別人就不行。

媒體詢問，是否問題是出在「查某」。姚江臨指出，如果是說「衰尾蔡英文」、「衰尾總統」都可以。是否是被放大解讀？他說，民進黨本來就是這樣，抓不到東西，所以抓到了當然馬上打，其實衰尾哪有什麼。他說，大家也常說衰尾道人、衰尾人，而蔡總統把整個國家帶到衰尾也是事實。

中常委李昭平表示，台灣經濟衰退，兩岸關係凍結，南向政策失敗，且斷交多個邦交國，台灣真的滿衰的，他認為吳敦義只是沒有修飾就說出心中感受，相信也是老百姓的感受，至於用詞的部分，可能有要檢討的地方。

另外，參選花蓮縣立委的前花蓮縣長傅崐萁在臉書發文指出，吳敦義與黨內有心人士阻撓，使他無奈也無所適從。國民黨立法院黨團總召曾銘宗在出席中常會前受訪表示，任何選區的提名，黨中央都尊重地方黨部，地方報到中央後經相關程序完成提名，不是任何人的決定。花蓮的提名也是尊重花蓮縣黨部的決定。

對於花蓮選情藍營分裂，曾銘宗表示，希望盡快整合。而姚江臨則指出，國民黨有提名是事實，但傅崐萁用無黨籍參選，國民黨也無權干涉。他認為，花蓮立委選舉還是泛藍會贏。針對若傅崐萁贏是否也算是泛藍贏，姚江臨說，「當然是，只要不要讓民進黨當選就好」。（編輯：蘇志宗）1081218