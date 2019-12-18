學者：選後兩岸趨穩 2020上半年是互動時機

學者王智盛（圖）認為，大選過後，獲勝政黨的兩岸政策通常將回歸理性務實，北京也將處於相對穩定治理的階段，2020上半年將是兩岸互動的「機會之窗」。中央社記者繆宗翰攝 108年12月18日

（中央社記者繆宗翰台北18日電）學者王智盛今天表示，台灣總統大選過後，獲選陣營兩岸政策應會回歸理性，加上美國大選尚未進入白熱化階段，北京處於相對穩定治理時期，2020上半年或許是兩岸互動最佳時機。

但學者董立文認為，倘若總統蔡英文明年繼續連任，會維持不設前提恢復兩岸協商與談判的政策方針，若中共仍維持「一個中國的九二共識」政治前提，「看不出蔡總統會有妥協或讓步的動機或動力」。

國策研究院下午舉辦「展望2020兩岸與國際大勢」座談會，與會學者多援引目前各家民調結果分析，蔡總統明年度連任可能性較大，各政黨所占立法院席次，會是影響北京未來對台走向的關鍵指標。

兩岸政策協會秘書長王智盛在會中表示，倘若蔡總統獲得連任，且民進黨在立院席次過半，北京對台將以「威懾」為主，創造「武統」氣氛，但目的並非「迫統」，而是嚇阻民進黨走向「法理台獨」。

他分析，倘若明年是由國民黨總統候選人韓國瑜勝出，且國民黨在立院拿下過半席次，北京則會先回到「九二共識」架構，接著加速讓兩岸進入政治談判的「一中框架」。國民黨則將面臨「和中」或「屈中」難題。

至於各黨派立院席次均未過半，王智盛則認為，北京將藉由立院的親中政黨牽制民進黨政府，透過對在野黨的差異對待，設法建立「一中反獨統一戰線」。

王智盛表示，不論選舉結果如何，北京勢將緊握兩岸關係的發球權。

但他認為，在2020上半年，獲勝政黨的兩岸政策通常將回歸理性務實，加上美國大選尚未進入白熱化階段，北京或處於相對穩定治理的階段，這將是兩岸互動的最佳時機，可謂是「機會之窗」。

台灣智庫諮詢委員董立文則認為，北京方面目前對於2020年選後兩岸關係的評估，不出「民進黨分裂政策不變」、「美國利用台灣牽制中國不變」、「中共掌握兩岸關係發展主動權不會變」3大方向。

他表示，維持現狀與不設前提的恢復兩岸協商與談判，一直是蔡總統的兩岸政策主張，估計選前還是會持續釋放這樣的訊息。但在選後，如果中共仍秉持「一中原則的九二共識」作為談判政治前提，「實在看不出來蔡總統會有妥協或讓步的動機與動力」。

董立文也提到，倘若蔡總統繼續連任，香港情勢緩和，不一定會促成兩岸復談，倘若香港情勢惡化，則勢必影響兩岸復談條件與氣氛。（編輯：邱國強）1081218