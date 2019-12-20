美眾議員挺台美BTA 外交部：深化經貿往來

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）161名美國聯邦眾議員致函美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），表達支持美台洽簽雙邊貿易協定。外交部今天表示，感謝美國國會跨黨派對台灣的支持，將持續與美方共同努力深化經貿往來。

超過美國聯邦眾議院1/3席次、共161位眾議員19日致函萊特海澤，呼籲啟動美台雙邊貿易協定（BTA）談判，為美國創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾。

外交部發言人歐江安向中央社記者表示，該聯名函由美國眾議院「國會台灣連線」4名共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）發起，共有161名聯邦眾議員連署支持。

她指出，連署議員包括眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）、軍事委員會共和黨首席議員索恩貝里（Mac Thornberry）、國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）等人，展現美國國會不分黨派、一致支持加強台美經貿往來與友好關係。

歐江安表示，美國川普政府推動「自由開放的印太戰略」，提倡公平、自由貿易及以規則為基礎的國際秩序；台灣作為區域內重要成員，願與美國深化合作。政府將持續與美方一同努力深化雙邊經貿往來與友好夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1081220