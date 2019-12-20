Wecare高雄遊行 罷韓連署書裝置藝術助陣

（中央社記者程啟峰高雄20日電）「Wecare高雄大遊行」明天登場，由拖板車改裝的「30萬份罷韓連署書裝置藝術」將投入遊行，Wecare高雄發起人尹立今天押運這部拖板車現身街頭，強調26日將正式啟動罷韓行動。

「30萬份罷韓連署書」的裝置藝術貼著紅色封條，下午由拖板車載至前鎮區一心路停放，由尹立押運上街，引人注目。

尹立表示，車上的連署書只是裝置藝術，連署書因有個資保密問題，不會上街，26日是高雄市長韓國瑜就職週年後首日，當天將跟台灣基進、公民割草一起將3萬份連署提議書送到中選會，進入第一階段罷韓程序。

尹立進一步指出，明天的遊行9個大隊各有特色，九天鼓陣開場後各大隊都有節目，Wecare台灣大遊行是和平理性活動，去年就辦過。

依公民割草行動提供資料，罷免程序分提議、連署、投票3階段。提議是1%公民數，即第1階段要有2萬2800份提議書；第2階段盼能達到30萬連署目標（以便剔除不合格者），連署提議書要到市長就職一週年後才能提出；第3階段等宣告罷免案成立才會辦理投票，選民數要有公民數的四分之一。以高雄市去年底選舉公民數228萬，罷免投票通過門檻約58萬票。

另外，高雄市政府及周遭道路分隔島，以及省道台一線沿路等處分隔島，今天清晨起被民眾發現插滿中華民國國旗，旗海飄揚。由於明天同樣也是挺韓遊行，引起外界聯想是為挺韓遊行造勢，高雄市政府對此則表示，此舉是慶祝即將到來的行憲紀念日及元旦，無關挺韓遊行。（編輯：張芷瑄）1081220