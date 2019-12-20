戍守大台北關鍵部隊 關指部接裝首批30機砲雲豹

（中央社記者游凱翔台北20日電）「CM-34」30公厘機砲雲豹八輪甲車為國軍國車國造的代表之一，陸軍司令部今天證實，由戍守大台北政經中樞地區的關渡指揮部成為首批接裝部隊。

由軍備局自行研製、搭載美製30公厘MK44機砲、具反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車，今年5月漢光演習時，首次全員全裝、實兵實彈方式進行實彈射擊，並執行「海上一公里機槍靶」、「近岸武器目標區」射擊，均成功擊毀目標，也貫穿超過5公分厚的鋼板。

陸軍司令部的臉書粉絲團「中華民國陸軍」證實，關指部將成為首批CM-34接裝部隊。陸軍臉書指出，關指部聯合兵種第二營機步一連副連長林彧仲中尉，代表單位參與首批接裝任務，林彧仲表示，他擔任車長職務，能清楚感受到30公厘機砲和之前裝備的差異處。

由於從淡水河口至關渡大橋約8公里、到政經中樞約僅約數十公里，因此關指部為戍守大台北地區的重要戰力；除此之外，目前軍方正在驗證、將投入明年漢光演習的「聯合兵種營」日前也在關指部成立，在CM-34加入後，戰力勢必大幅提升。

目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役（CM-32、CM-33）、量產中（CM-34）及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44機砲，預計民國112年完成量產284輛。（編輯：蘇龍麒）1081220