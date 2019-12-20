更多編輯台推薦新聞：
罷韓挺韓遊行路線一次看 警政署：若有暴力立即逮捕現行犯
政治

罷韓挺韓遊行路線一次看 警政署：若有暴力立即逮捕現行犯

正副總統賀年卡 主視覺金色老鼠具財富智慧
政治

正副總統賀年卡 主視覺金色老鼠具財富智慧

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
網傳校園攜毒免罰 綠委：修法更嚴勿混淆視聽
首頁 / 政治

戍守大台北關鍵部隊 關指部接裝首批30機砲雲豹

最新更新：2019/12/20 22:47

（中央社記者游凱翔台北20日電）「CM-34」30公厘機砲雲豹八輪甲車為國軍國車國造的代表之一，陸軍司令部今天證實，由戍守大台北政經中樞地區的關渡指揮部成為首批接裝部隊。

由軍備局自行研製、搭載美製30公厘MK44機砲、具反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車，今年5月漢光演習時，首次全員全裝、實兵實彈方式進行實彈射擊，並執行「海上一公里機槍靶」、「近岸武器目標區」射擊，均成功擊毀目標，也貫穿超過5公分厚的鋼板。

陸軍司令部的臉書粉絲團「中華民國陸軍」證實，關指部將成為首批CM-34接裝部隊。陸軍臉書指出，關指部聯合兵種第二營機步一連副連長林彧仲中尉，代表單位參與首批接裝任務，林彧仲表示，他擔任車長職務，能清楚感受到30公厘機砲和之前裝備的差異處。

由於從淡水河口至關渡大橋約8公里、到政經中樞約僅約數十公里，因此關指部為戍守大台北地區的重要戰力；除此之外，目前軍方正在驗證、將投入明年漢光演習的「聯合兵種營」日前也在關指部成立，在CM-34加入後，戰力勢必大幅提升。

目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役（CM-32、CM-33）、量產中（CM-34）及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44機砲，預計民國112年完成量產284輛。（編輯：蘇龍麒）1081220

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報