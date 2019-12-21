陳水扁陪同參拜 掛保證李婉鈺博士學位是真的

前總統陳水扁（中右）21日北上為一邊一國行動黨台北市立委參選人李婉鈺（中左）助選，親自幫她披上競選背帶。中央社記者吳家昇攝 108年12月21日

（中央社記者劉建邦台北21日電）前總統陳水扁今天陪同一邊一國行動黨台北市立委參選人李婉鈺到福星宮參拜後表示，有人質疑李婉鈺的博士學位是假的，他保證是真的，選舉再怎麼競爭都不應汙辱學術殿堂。

陳水扁下午陪同一邊一國行動黨台北市第1選區（北投區等）立委參選人李婉鈺赴北投區福星宮參拜。陳水扁在參拜後對到場支持群眾指出，希望明年讓具備專業的李婉鈺進入國會。

陳水扁表示，立法委員需要3項特質，就是正義感、專業、認真打拚，李婉鈺都符合這些特質。

陳水扁指出，李婉鈺拿到建築博士學位是非常光彩、驕傲的事，有人卻指稱李婉鈺的博士學位是假的，他掛保證她的學位是真的，因為她有提出論文指導教授等資訊，選舉再怎麼競爭，都不應該汙辱學術殿堂。

李婉鈺受訪時表示，對自己選情有信心，未來進入國會後，一定會協助地方建設，例如推動都市更新等。

李婉鈺20日因不滿同選區民進黨立委參選人吳思瑤指她破壞民主團結，建築師徐岩奇在造勢場指她「攪豬屎」時也未制止，向士林地檢署控告2人涉嫌意圖使人不當選等，李婉鈺在現場也出示她的中國文化大學博士學位證書。

吳思瑤20日接受記者電話訪問表示，不隨之起舞，參選人應提供選民高格調選戰，這是參選人責任和義務。李婉鈺浪費媒體與司法資源，這是民主社會很差示範。（編輯：戴光育）1081221

前總統陳水扁（前右）與一邊一國行動黨台北市立委參選人李婉鈺（前左），21日一同現身北投區石牌福星宮參香祈福。中央社記者吳家昇攝 108年12月21日

前總統陳水扁（中左）21日到台北市北投區石牌福星宮參拜，並為一邊一國行動黨立委參選人李婉鈺（中右）拜票，與熱情支持者握手致意。中央社記者吳家昇攝 108年12月21日