蔡總統守中台灣 賴清德陳副總統車隊掃街攻雙北

（中央社記者葉素萍台北22日電）選舉倒數20天，總統蔡英文與副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德分進合擊；蔡總統上午前進中台灣拉抬立委選情，陳副總統與賴清德分頭在台北、新北車隊掃街，強攻雙北。

陳副總統、賴清德今天共同領軍「台灣要贏、雙北同行」車隊掃街活動，拉抬雙北立委參選人；兩人共同出席記者會，並從木柵動物園出發，由陳副總統帶領車隊走遍台北市，賴清德車隊則是轉入新北市拜票。

賴清德上午先走新北市「艱困中的艱困」選區，包括新店、中永和，再轉往板橋；不少民眾集結在街頭，揮舞競選旗幟大喊加油，有店家聽到宣傳車喇叭聲，跑出來揮手，也有路過的車主搖下車窗，比出加油手勢。

賴清德會後受訪指出，立委參選人雖然在艱困區選舉，但勇敢打拚精神喚起當地民眾支持，立委參選人張銘祐、蔡沐霖、江永昌、羅致政，基層經營愈來愈扎實；前面是兩位新兵，羅致政則是老將，可以看得出來基層經營得非常好。

賴清德說，他也看到沿路上許多民眾從商店裡面奔出來或是在市場揮手，甚至大聲喊出要支持英德配及立委參選人，看得出來這段時間的努力已經贏得國人支持，也請國人再接再厲，堅持到最後一刻，一定要用三張選票顧台灣，一直到蔡總統高票當選，民進黨立委過半為止。

蔡總統上午先赴台中市為立委參選人蔡其昌、莊競程等人拉抬，蔡總統提到，每次選舉選到最後都是「決戰中台灣」，所謂中台灣，台中非常重要，這次要從清水沿著整個海線贏起來；她也提到，民主選舉瞬息萬變，大家「心頭抓乎定」。

蔡總統下午將轉赴雲林縣拉抬立委選情，賴清德與陳副總統也分進合擊，為雙北立委拉抬；至於民進黨中央，今天也由黨內要角分別到桃園、三重、台北為立委參選人造勢。（編輯：趙蔚蘭）1081222