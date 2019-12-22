張善政：若當選 鬆綁外資來台相關法規

國民黨副總統候選人張善政（右）22日與同黨新竹市立委參選人鄭正鈐（左）透過網路直播，一同聊時事、談政見。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年12月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）國民黨副總統候選人張善政今天在臉書直播表示，台灣法規對外商投資不太友善，若當選未來會鬆綁相關法規，引入國際企業，對薪資、工作環境都有助益。

張善政今天到新竹縣、市為國民黨籍立委參選人拉抬選情。他上午先陪同新竹縣第2選區（竹東鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉及竹北市19里）立委參選人林思銘出席活動，並與新竹縣副縣長陳見賢等人一起推薦客家美食及新竹縣農特產。

張善政致詞表示，自己雖然不是客家人，但充分感受到客家人熱情、客家文化的優質，更被客家美食打動，所以連心也都與客家人們在一起。

張善政下午轉往新竹市與同黨新竹市立委參選人鄭正鈐在臉書直播，一同聊時事、談政見，接著再搭宣傳車在新竹市街道掃街拜票。

張善政直播時指出，民進黨推動反滲透法，力拚年底前完成三讀，這樣強行通過法案，會讓更多人對執政黨反感，「匪諜就在你身邊」口號是早年的事，但卻會因反滲透法再次重演。

張善政提到，中國大陸廠商到台灣設立分公司、工廠，甚至高薪挖角，科技是國際化的產業，台灣應提升競爭力與產業發展，拉高薪資，才能留住人才，這些都需要主政者動腦思考。

張善政表示，自己過去擔任Google主管，認為台灣法規對外商投資不太友善，光是國外工程師要來台，工作簽證就要耗時半年，直呼「台灣人才是一流的，但法規卻是落伍的。」

他說，若當選未來會鬆綁許多法規，對於台灣前途會有非常正向幫助，國際企業來台後，會讓台灣企業感受到競爭，進而使產業薪資、工作環境等水準一併拉高。

關於長照政策，張善政指出，一定要執行長照保險，目前執政黨長照預算8成來自菸捐，且把花費的預算當做績效，但未來要建立大數據管道，收集民眾真正需求，以落實長照保險。（編輯：洪學廣/李亨山）1081222

國民黨副總統候選人張善政（前右）22日走訪新竹市，與黨籍立委參選人鄭正鈐（後右）一起展開車隊掃街拜票，衝刺選情。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月22日