洪慈庸后里辦音樂節 蘇貞昌陳菊接力站台挺連任

（中央社記者趙麗妍台中22日電）無黨籍立委洪慈庸舉辦的「2020台灣勝利音樂節」今天在后里登場，行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊接力站台，肯定洪慈庸為地方爭取建設，為台灣守護主權，呼籲選民支持。

蘇貞昌、陳菊晚上先後抵達洪慈庸在后里舉辦的「2020台灣勝利音樂節」，蘇貞昌率先登台並打趣說，由自己替陳菊「暖場」，呼籲選民支持洪慈庸連任。

蘇貞昌表示，行政院長最知道立委的好壞、是否有認真做事，因為行政院要對立法院負責，洪慈庸每天早出晚歸來回台中和立法院，要當媽媽又要當立委，真的不簡單。

蘇貞昌並細數洪慈庸為地方爭取的建設，包括國道1號接74號系統交流道、后里醫院、長照機構等，他說，「洪慈庸就像隔壁女兒般照顧大家，認真為民眾爭取地方的建設跟預算」。

蘇貞昌提到，自己擔任行政院長從台灣頭管到台灣尾，從「蚊子管到豬仔」，包含防治登革熱、全面防堵非洲豬瘟，台商回流外商加碼投資，創造就業機會以及減稅讓人民有感等。

他也表示，政府補助家庭、產業，卻被說是大撒幣，難道人民希望的政府不是稅收得少，福利增加嗎。

陳菊指出，洪慈庸是民進黨最親密戰友，是民進黨要結合的台灣派、是最大的力量。

陳菊提醒，假新聞、假消息、抹黑的奧步，去年選舉把民進黨打得東倒西歪，現在大家知道假新聞、假消息是特定集團在操作，呼籲大家「心頭抓呼定（意志堅定）」，讓洪慈庸連任，證實假新聞、假消息、抹黑沒有用。

陳菊說，洪慈庸當媽媽後，了解當媽媽的辛苦，知道該如何養育孩子，且在立法院顧台灣主權、安全，反對一國兩制，這都是洪慈庸的責任，呼籲選民團結支持洪慈庸。（編輯：洪學廣/李亨山）1081222