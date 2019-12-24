美議員提案AIT處長等同大使 外交部：密切關注

（中央社記者顧荃台北24電）美國眾議院議員提出法案，要求美國在台協會（AIT）處長任命應比照駐外大使，也應擁有無任所大使的位階。對此外交部今天表示，感謝美國議員增進台美關係的努力，將密切注意後續發展。

美國眾議院「國會台灣連線」主席、共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）與民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman），23日上午在眾院共同提出俗稱「台灣特使法案」（Taiwan Envoy Act），要求AIT台北辦事處處長的任命案須經參議院確認同意，且應享有相當於無任所大使的位階及地位。

外交部發言人歐江安上午在外交部例行記者會上表示，該法案提及AIT處長的任命需經美國參議院確認同意，此節涉及美國國會及行政部門的內部程序問題，外交部對此表示尊重，但沒有評論。

歐江安表示，對於夏波、薛曼等眾議員的堅定友台之情、為彰顯台美關係的重要性，並對增進台美關係所做的努力，外交部深表感謝。會密切注意該法案的審議及後續發展。

歐江安指出，台美關係密切友好，共享民主、自由、人權理念，共同致力建構自由開放的印太地區。川普政府已多次重申台灣關係法、對台6項保證，並5度對台軍售。未來政府會繼續秉持互惠、互信、互利的原則，在既有堅實友好的基礎上，持續深化台美各領域的友好夥伴關係。（編輯：趙蔚蘭）1081224