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藍批反滲透法綠色恐怖 綠：先看條文多唸點書

最新更新：2019/12/24 17:46

（中央社記者陳俊華台北24日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天說，黨團提出反滲透法草案，規範的是破壞民主機制的行為，完全沒有指稱到對象，國民黨團卻說會影響台商，「請看看條文再來批評，多唸點書吧」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人今天舉行記者會，質疑民進黨團提出的反滲透法草案違反程序正義、定義模糊，恐使在中國大陸百萬台商、台生陷入險境，「形同綠色恐怖罩頂」；且屬於重大立法事項，為什麼行政院沒有版本，宜在選後由新國會審查，不應急著在12月31日完成三讀。

李俊俋與民進黨立委李麗芬隨後舉行記者會。李俊俋說，根據反滲透法草案中的條文，各主管機關只能移送或函送，最後規範的還是行為，沒有所謂的「思想犯」，只有在國民黨團提出的反併吞中華民國法草案，才有「思想犯」。

李俊俋說，中共代理人相關法案民進黨團早在5月31日就已提出，9月以後也有個別委員提出相關草案，共8個版本，「每個都被國民黨提復議，連審都不敢審」。

李俊俋指出，11月28日他已在內政委員會召開公聽會，29日民進黨團提出反滲透法草案，「國民黨從頭到尾杯葛，要怎麼好好討論？」反滲透法規範的是破壞民主機制的行為，只有故意的行為才會處理，完全沒有指稱到對象，國民黨立委卻說會影響台商、台生、台幹，「請看看條文再來批評，多唸點書吧」。

李俊俋說，當世界各國都在積極處理中共代理人、反滲透相關法規時，還有人利用台灣的民主機制，在破壞民主自由時，「該不該處理？國民黨到底在怕什麼？」反滲透法沒有綠色恐怖，只有具體犯罪行為；為什麼國民黨要從頭擋到尾，國民黨從紅色滲透獲得多少利益，請告訴大家。（編輯：楊玫寧）1081224

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