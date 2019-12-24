邱毅影射金援南風行銷組網軍 勞動部：指鹿為馬

（中央社記者吳欣紜、蘇木春台北24日電）新黨不分區立委參選人邱毅今天表示，南風整合行銷公司曾向勞動部申請標案，影射有網軍金流來自勞動部，勞動部回應，採購案件為製作宣導短片，邱毅說法指鹿為馬。

邱毅今天召開記者會表示，指揮「卡神」楊蕙如的網路帳號「idcc」為民進黨立委黃國書助理湯文馨所有，湯文馨為南風整合行銷股份有限公司的董事，民進黨則在去年與南風公司簽約組建網軍，邱毅同時指控，南風整合行銷公司曾向勞動部申請標案，影射有「網軍」金流來自勞動部。

勞動部回應，歷年採購案皆依政府採購法辦理，其中南風整合行銷公司參與勞動部採購案件僅一案，是民國107年的「勞動部委託辦理勞動基準法宣導短片製作案」，決標金額為新台幣23萬1000元，且該公司是依政府採購法公開徵求企劃書，經評審才取得承辦。

勞動部指出，這件採購案為製作短片，與邱毅等人所影射的「網軍」完全無關，勞動部所有採購案件都秉持公平、公正及依法行政原則辦理，盼有心人士勿刻意指鹿為馬、混淆視聽。

另外，黃國書今天下午也到台中地檢署按鈴申告，控告國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及邱毅等人言論，已違反公職人員選舉罷免法及刑法誹謗罪。

黃國書表示，公費助理湯文馨已於民國106年12月31日離職，而外交官事件是發生在107年9月，與黃國書辦公室明顯沒關係，針對這幾天不斷流竄的謠言、臆測，希望檢調單位盡速查明還原真相。（編輯：洪學廣）1081224