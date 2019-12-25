反滲透法 朱立倫籲蔡總統勿成民主倒退推手

（中央社記者王鴻國新北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫今天受訪時，對民進黨擬年底前完成「反滲透法」立法提出呼籲，希望總統蔡英文不要為一時選舉，成為台灣民主倒退重要推手。

朱立倫今天陪立委參選人林國春騎自行車掃街拜票時接受媒體聯訪，媒體詢及民進黨擬於12月31日前完成「反滲透法」立法，他作以上表示。

朱立倫說，台灣民主能走到今天、走出戒嚴很不容易，蔡總統卻還在走戒嚴時代的「反滲透法」，未來若有很多冤案、誣告或是社會的動盪，都可能是因為「反滲透法」而造成的。

他呼籲，蔡總統是學法律的及國家的領導人，不要為了一時的政治操作、意識形態，造成整個國家的民主大倒退。

媒體追問對鴻海集團創辦人郭台銘擬率眾到立法院抗議「反滲透法」立法的意見，朱立倫表示，郭台銘的做法跟大家的做法都是一致的，也希望蔡總統跟每一位立委摸著良心來看這個法律，看看到底對台灣民主是幫助還是大倒退。（編輯：李錫璋）1081225