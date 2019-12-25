表彰治安貢獻 內政部訂12/30為全國保全日

（中央社記者顧荃台北25日電）內政部長徐國勇今天表示，為表彰保全業從業人員對社會治安的貢獻，自今年起，將12月30日訂為「全國保全日」；總統蔡英文也對訂定「全國保全日」樂觀其成。

內政部下午透過新聞稿表示，保全業法自民國80年12月30日公布施行迄今，保全公司已近600餘家，保全業及公寓大廈管理業相關從業人員達數萬人，儼然成為民間協助維護社會治安的最佳幫手。

內政部表示，今天中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長李偉鳴及台中市公會理事長毛約翰等相關公會代表，到內政部拜訪徐國勇。

徐國勇表示，為表彰相關從業人員對社會治安的貢獻，自今年起，內政部將12月30日訂為「全國保全日」；蔡總統對訂定「全國保全日」也樂觀其成，希望社會大眾了解保全人員付出的辛勞與努力，感謝他們堅守崗位、盡忠職守，維護社會的安全。

徐國勇指出，保全從業人員在執行工作時，能夠察覺可能的犯罪現象，並協助預防犯罪及宣導，不僅保護了潛在可能的被害人，同時也制止加害人擴大危害，更是政府反毒通報網最堅實的夥伴，能強化警民合作關係，共同維護社會治安。

他說，以台中市為例，108年保全人員協助破案16件，樓管人員協助破案13件，體現第三方警政的重要性。正因為「保全是警察重要的夥伴關係」，除了保全本身工作之外，也適時扮演社會治安守門員的角色，他肯定保全業及公寓大廈管理業對協助警方維護治安的貢獻。

內政部表示，政府相當重視民間各行各業的權益，目前相關行業也有各自的節日，例如教師節、軍人節等，相關部門除了舉辦慶祝活動外，更在於肯定行業對整個國家社會的付出與貢獻。

內政部指出，交通部長林佳龍在台中市長任內即訂定「台中市保全日」，現在內政部將12月30日訂為「全國保全日」，相信能夠讓相關從業人員在職場更有榮譽使命。（編輯：謝佳珍）1081225