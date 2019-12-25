陪賴品妤汐止參香 賴清德：只差臨門一腳

民進黨副總統候選人賴清德（前左2）25日到新北市汐止區，陪同黨籍立委參選人賴品妤（前右2）到建凌宮等宮廟參香，勤走基層力拚支持。中央社記者葉臻攝 108年12月25日

（中央社記者葉臻新北25日電）民進黨副總統候選人賴清德下午陪同立委參選人賴品妤至汐止參拜宮廟，賴清德接受媒體聯訪時表示，賴品妤一開始和對手差距較大，現在已打成平手，需要鄉親發揮臨門一腳的努力。

民進黨副總統候選人賴清德下午陪同新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）立委參選人賴品妤，至汐止參拜台北玉勒建凌宮、福山巖顯應廟。

賴清德參拜台北玉勒建凌宮後接受媒體聯訪，賴清德表示，再度到汐止替賴品妤站台，因為雙北人口最多、席次也最多，要在剩下最後2個多禮拜時再到汐止，替賴品妤打氣。

賴清德表示，賴品妤很勇敢、認真努力，本來一開始和對手的差距比較大，現在已經打成平手，需要鄉親發揮臨門一腳的努力。

媒體詢問新黨不分區立委參選人邱毅近期頻頻針對網軍疑雲爆料，今天甚至說賴清德、台北市長柯文哲等人皆是民進黨網軍攻擊的對象。

賴清德表示，這部分黨中央已經回應，他不再做補充，至於是否會回擊對方，賴清德表示，現在選舉時間，有一些資訊會比較亂，但相信有一些案子已經進入司法，會釐清真相。

賴品妤針對媒體詢問邱毅網軍問題時則表示，網路上有許多不同言論，並不是不同聲音的都是網軍，這樣很不健康，「網路上有不喜歡我的人，我也不會說他們是網軍」。（編輯：吳協昌）1081225

民進黨副總統候選人賴清德（右2）與黨籍新北市立委參選人賴品妤（右）25日一同前往汐止福山巖顯應廟參香，受到廟方及現場鄉親歡迎。中央社記者葉臻攝 108年12月25日

民進黨副總統候選人賴清德（前左2）25日與黨籍新北市立委參選人賴品妤（前右2）到位於汐止的台北玉勒建凌宮參香祈福。中央社記者葉臻攝 108年12月25日