馬英九：民進黨推動反滲透法才是特務治國

2020總統及立委選舉倒數，前總統馬英九（右3）、國民黨副總統候選人張善政（左2）28日晚間替同黨立委參選人林郁方（右2）站台。中央社記者游凱翔攝 108年12月28日

（中央社記者游凱翔台北28日電）前總統馬英九晚間替國民黨立委參選人林郁方站台時表示，民進黨立委柯建銘總說馬英九是特務治國，但現在看到民進黨推動的反滲透法，才是特務治國，這樣的立法已嚴重違反憲法權力分立的原則，呼籲下架違憲、獨裁的總統蔡英文。

林郁方晚間在台北市萬華區青年路舉辦造勢晚會，馬英九、國民黨副總統候選人張善政、新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫、前台北市長郝龍斌、國民黨中央委員連勝文等人到場力挺。

馬英九致詞表示，前總統陳水扁是台灣第一勇，貪污的金額已超越很多人，不論貪污的層級跟金額都是民進黨遙遙領先國民黨，國民黨有貪污必須檢討，但陳水扁是貪污最多的，卻整天在外面，蔡總統的司法改革改到哪去了。

馬英九也說，柯建銘每一次都說馬英九是特務治國，但現在看到民進黨在推動的反滲透法，才是特務治國。馬英九強調，蔡總統是獨裁總統，反滲透法沒有經過行政院及立法院的討論就要在年底前通過，世界上沒有這樣的政府。

馬英九指出，上次在立法院召開反滲透法公聽會，他曾詢問一名法務部代表，「如果反滲透法沒通過，法務部在執行時會不會窒礙難行」，這名代表的反應是不答覆，因為他不敢講，這就是最大的問題。像這樣的立法，蔡總統已嚴重違反憲法權力分立原則。

馬英九說，蔡總統也是違憲的總統，因為制定不當黨產條例沒收國民黨財產，但憲法規定，政府取得人民財產要有合法程序，這樣的方式是違憲的，至少目前有3個黨產會裁定案件等待大法官釋憲。

張善政致詞表示，明年應該要下架蔡總統，因為蔡總統的能源政策完全錯亂，且前總統馬英九任內國民黨立委席次過半，當時民進黨只要看到國民黨好的法案便用議事規則杯葛，使好法案無疾而終；而現在民進黨全面執政，包括一例一休、沒收公投法等行為，顯示民進黨不做好事、只做壞事。（編輯：楊玫寧）1081228