郭台銘宋楚瑜相約吃早餐 兩人同喊棄韓保宋[影]

鴻海創辦人郭台銘（中）、親民黨總統候選人宋楚瑜（左2），以及宋楚瑜競辦發言人于美人（左），郭台銘幕僚、親民黨不分區立委參選人劉宥彤（右2）、蔡沁瑜（右）30日上午一同吃早餐並在臉書上直播。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）

（中央社記者王承中台北30日電）鴻海創辦人郭台銘、親民黨總統候選人宋楚瑜今天上午開直播，有網友留言「棄韓保宋」，宋楚瑜說，「太好了，棄韓保宋，感謝你」。郭台銘也在旁複誦「棄韓保宋」。

宋楚瑜與競辦發言人于美人，郭台銘與親民黨不分區立委參選人劉宥彤、蔡沁瑜上午一同吃早餐並在臉書上直播。

郭台銘表示，昨天的總統候選人電視辯論會他有看精華版，看國民黨總統候選人韓國瑜罵人。宋楚瑜在旁表示，怎麼那麼好笑。于美人則說，「不敢相信，對不對」，宋楚瑜則哈哈大笑。

于美人則建議郭台銘應該要看原版，不要看精華版。她說，他們昨天在現場笑到來賓席的台子都在震動。

郭台銘也與宋楚瑜一同朗讀早餐店內格言冊內的格言「五倫遵守家幸福，八德奉從民安樂，廉潔清正是真善，恥能嚴守樂天然」。郭台銘表示，昨天總統候選人辯論的結語應該在這裡，什麼樣的人有資格做總統，早餐店已經給了答案。

于美人則繼續唸道「祖宗家業不須爭，兄弟同胞一氣生，一回相見一回老，另得幾時做弟兄」。宋楚瑜表示，台灣要家和萬事興，大家是同胞，不是敵人，相親相愛。郭台銘則說，兩岸關係應該用這個做註解，希望大陸同胞也可以看得到。

郭台銘、宋楚瑜不約而同點了鹹豆漿加蛋，郭台銘還點了水煎包、蛋餅，一早胃口就十分好。郭台銘指出，他創業後，因為家住永和，每天上班經過永和中正橋頭的豆漿店，就會點一碗鹹豆漿加蛋，加上蛋餅或蘿蔔絲餅當早餐。

由於早餐中有點高麗菜包，有網友留言表示「吃菜包很敏感」，劉宥彤笑說，「幸好沒有草包可以拿，大家不要想太多」。于美人說，「網友好好笑，什麼都可以聯想」。（編輯：紀淑芳）1081230