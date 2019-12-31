韓國瑜第3支穿雲箭 籲軍公教警消嚴守中立

（中央社記者王淑芬高雄31日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在臉書貼文發出第3支穿雲箭，呼籲軍公教警消與情治人員回到公職人員的初衷，繼續堅守崗位，嚴守中立，不向腐敗低頭、不為邪惡服務。

韓國瑜在臉書FB貼文指出，繼7月28日、9月2日先後發出2支箭後，今天發出第3支穿雲箭，呼籲所有軍公教警消以及情治人員，回到公職人員的最美初衷：「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。」

他指出，如果已經被包圍在重重利益試探與權力威脅之中，進一步就是同流合汙，退一步就是有志難伸，他懇請在最後的黑暗時刻，繼續堅守崗位，嚴守中立，向國家盡責、不向特定政黨盡責，為人民服務，不為邪惡勢力服務。

韓國瑜說，第3支穿雲箭呼籲所有軍公教警消，以及情治人員堅守崗位及嚴守中立等，如果2020他有幸能當選，將不問過去、只看將來，誓以至誠，恪守憲法，建立一個增進人民福祉、捍衛國家利益的廉能政府。

2020，他請軍公教警消與情治人員挺起腰桿，一起捍衛中華民國、也要一起捍衛台灣價值的完全民主和真正自由。（編輯：孫承武）1081231