蔡總統楓港祖厝送春聯 鄉親挺連任

農曆春節腳步近，總統蔡英文位於屏東枋山鄉楓港的祖厝前，31日聚集多名書法家，現場揮毫送春聯，還有蔡總統親筆簽名的春聯供索取，吸引楓港鄉親熱烈響應。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）總統蔡英文屏東枋山鄉楓港祖厝今天邀請書法家，現場揮毫送春聯，另有總統簽名「豐足平安」春聯，鄉親們索取春聯之餘，還拍了張「全力挺小英總統競選連任」的合照。

蔡總統楓港祖厝鄉親為迎接農曆新年，今天在總統祖厝舉辦熱鬧溫馨的現場揮毫送春聯活動，由蔡豐吉等多位書法名家執筆，並持續發送祖厝限定版、有蔡總統親筆簽名的「豐足平安」春聯。

祖厝管理人也是蔡總統的表嫂溫怡媜說，去年在祖厝發送「諸福有春」春聯，楓港鄉親和蔡總統粉絲熱烈索取，今年1個月前就有不少民眾打電話詢問古厝何時送春聯。

楓港社區發展協會理事長張月桃說，鄉親以蔡總統為榮，今年社區在低碳家園和社區關懷據點中，都獲全國獎項，讓總統故鄉發光發熱，「沒讓家鄉女兒漏氣」。

蔡豐吉表示，「豐足平安」代表「豐衣足食，平安幸福」，祝福各行各業生意興隆， 財源滾滾，春聯經總統親筆簽名，限量印製3000張，這也是總統祖厝才有的限定版春聯。

祖厝鄉親拿著「全力挺小英總統競選連任」的福牌，祝福蔡總統連任成功，繼續捍衛台灣。（編輯：陳俊碩）1081231