藍營指涉反滲透法 三立電視澄清

（中央社記者陳秉弘台北31日電）國民黨發言人王鴻薇今天在「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會指三立電視跨足中國市場。三立電視發聲明表示，中國電影投資是2009年時響應馬政府時期文化交流政策而進行。

立法院會今天處理反滲透法草案，國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋、國民黨文傳會主委程美華、副主委兼發言人王鴻薇上午在國民黨舉行「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會。

王鴻薇說，三立電視將諸多華劇銷往中國，旗下「盧米埃電影股份有限公司」（下稱盧米埃）也與中國電影公司合作，跨足中國電影市場；程美華也表示，反滲透法草案規定中國官方及所屬機構，都算是滲透來源，三立若為打開全球市場與外資合作，其中資金不小心有陸資，可能會受到反滲透法影響，導致三立在影視產業與文創內容推廣受到箝制，她替三立電視的前途憂慮。

三立電視對此發出聲明，對於王鴻薇指控三立電視，藉由三立旗下所屬「盧米埃電影股份有限公司」拍攝「近在咫尺的愛戀」及「劍雨」2部電影大賺人民幣，解釋此投資為2009年馬英九政府執政時期，為響應政府文化交流政策而進行投資。

三立電視指出，2部電影均由兩岸三地投資拍攝，「近在咫尺的愛戀」總製作費計550萬港幣（約新台幣2100萬元），三立電視投資比率僅占20%；「劍雨」的製作費中三立電視投資比率也僅占10%，後續票房能否回收仍受發行的結果影響，「非屬投入即有所獲益之事業」。

三立電視表示，三立電視所攝製的各類戲劇及節目，行銷至全球各地，中國大陸地區僅為全球布局的其中一環，並說不斷產出自製內容，把戲劇及各類節目中的明星、文化、音樂、觀光推展到國際市場，長久以來，輸出國家已達26國，實質達到文化交流目的。

三立電視也強調，民主政治體制下，人人都享有言論自由，因此各界指教三立都樂於接受；但對特定團體、人士為達政治目的，屢次以不實言論的抹黑，三立電視為捍衛聲譽絕不寬容。1081231