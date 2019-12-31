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反滲透法三讀通過 賴清德：非反對宗教交流

最新更新：2019/12/31 20:47

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）反滲透法在立法院三讀通過，民進黨副總統候選人賴清德參加英德配宗教後援會成立大會時說，反滲透法不是反對和對岸進行宗教交流，反對的是接受中共金援來台灣破壞國家安全的人。

民主進步黨副總統候選人賴清德今天晚上來到彰化和美鎮，參加民進黨總統副總統候選人蔡英文賴清德全國宗教後援會成立大會，陪同賴清德參加成立大會的還有英賴配彰化競選總部總幹事邱建富等人。

反滲透法今天下午在立法院三讀通過，賴清德也跟參加宗教後援會的佛教、道教、基督教等宗教界的代表說明，反滲透法不是反對交流。

賴清德解釋，反滲透法通過後，到對岸去就業、上課以及創業都不會受到影響，前往對岸進行宗教交流也沒有問題，反滲透法是在反對接受中共金錢的支援以及贊助，然後來台灣破壞國家安全以及民主制度。

賴清德說，反滲透法也不是總統或行政院長說誰犯罪就犯罪，而是需要經過法院的審判，有充分的證據和事實才算數，換句話說，民主進步黨幾十年下來，為了自由民主打拼，不可能會去破壞自由民主，他要向宗教代表們說明清楚。（編輯：陳俊碩）1081231

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