立法院通過反滲透法 韓國瑜：惡法

（中央社記者張榮祥台南1日電）立法院昨天三讀通過反滲透法，中國國民黨總統候選人韓國瑜今天在台南痛批這是個惡法，讓人民心生恐懼，如果他能當上總統，國民黨立法院過半，一定重新檢討反滲透法。

今天是元旦，韓國瑜上午在台南公園參加升旗典禮後，再前往鄰近的開基玉皇宮上香祭拜；眾多韓粉看到韓國瑜現身，高喊「當選」、「翻轉台南」，韓國瑜也高呼「台灣安全」。

韓國瑜接受媒體聯訪時痛批反滲透法是個惡法，他指出，非常多民眾在網路發表言論後被約談，很多人非常害怕恐懼，「民進黨一定要搞清楚，要讓人民愛你，才會支持你」，用恐懼的氛圍，對台灣社會沒有幫助。

韓國瑜說，用鴨霸型的多數暴力方式表決，這種表決強迫通過的法律案，就是民進黨在野時最痛恨的方式，結果民進黨繼續操作，以前民進黨是少數黨、在野黨，最痛恨國民黨用多數暴力通過法律案，今天民進黨卻做同樣的事情。

韓國瑜表示，更惡劣的是，反滲透法連一讀會都未審查，直接進入二讀，行政院連版本都沒有，更不可思議的是總統直接下令立法院通過，這些是台灣人民無法接受的。

韓國瑜說，反滲透法會讓台灣每一個人民心生恐懼，這是個惡法，如果他能當上總統，國民黨立法院過半的話，一定重新檢討反滲透法，讓台灣人民過著沒有恐懼、快樂的日子。

媒體詢問韓國瑜何時和妻子李佳芬同台，韓國瑜說，李佳芬剛回國，時間還沒調整完畢，調整後自然會出來。（編輯：陳俊碩）1090101