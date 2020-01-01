韓國瑜遭爆與王小姐出國 韓陣營：正常商務行為

（中央社記者王承中台北1日電）媒體報導，國民黨總統候選人韓國瑜曾與王小姐多次出國。韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，正常的商務行為，有投資自然就會出國考察，且都是團進團出，完全沒有不可告人，不必多做聯想。

有媒體今天報導指出，韓國瑜除了匯新台幣600萬元給王小姐外，還跟王小姐一起出國至少5、6次，地點包括中國大陸，還曾同住一間旅館，而韓國瑜妻子李佳芬閨蜜高美蘭的先生趙東洲也曾同行，但高美蘭並未同行。

王淺秋上午在國民黨部接受媒體聯訪時表示，美麗島電子報董事長吳子嘉已被起訴，所有不當關係的聯想已被檢察官認證為誹謗，在這個事實前提下，兩人出國就是正常的商務行為，有投資自然就會有出國考察，且都是團進團出的考察行為，完全沒有不可告人，也不會有同房問題，有其他人同行，沒必要多做聯想。

對於李佳芬是否知情韓國瑜的投資行為，王淺秋指出，李佳芬本人曾表達她是知道的。

媒體詢問，韓國瑜與王小姐出國幾次，李佳芬是否知情，外傳李佳芬是因為不開心才出國散心。王淺秋表示，韓陣營認為沒有必要交待出國幾次，報導的媒體從去年開始就每天不斷抹黑韓國瑜，韓陣營為什麼還要在選前10天跟著起舞。就證實的確有商務行為，若還有其他證據歡迎提出。

王淺秋指出，李佳芬開開心心在選戰中支持韓國瑜競選總統，也到海外與僑胞溝通，完全沒有媒體形容的各種不愉快，大家都過度聯想。新年新希望，希望大家都能正向、快樂且正面的面對問題，不是負面想像。

外傳李佳芬原先是要去澳門，卻突然改行程去澳洲，王淺秋表示，李佳芬從頭到尾都是要去澳洲，不知道是誰傳李佳芬要去澳門。

對於後續韓陣營將採取什麼樣的動作，王淺秋表示，報導的媒體基本上有做到平衡報導，但有過度小說情節想像的部分，韓陣營會保留法律追訴權並跟律師研究。她提醒，選前10天，這時若有太過度報導，以致於嚴重抹黑而影響投票行為，這都涉及刑責較重的選罷法，而不是誹謗。

媒體詢問，何時能再看到韓國瑜跟李佳芬同台。王淺秋表示，知道大家都很期待，也一定會努力促成，就看接下來的安排，沒有必要刻意製造，也沒有必要刻意迴避，有需要的時候，他們就會一起上台。（編輯：楊凱翔）1090101