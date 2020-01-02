黑鷹駕駛葉建儀殉職 軍職忙碌仍熱心孩子教育

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）一架黑鷹直升機今天失事，殉職的正駕駛葉建儀中校是嘉義縣和睦國小家長委員，他在忙碌的軍職生涯中，仍舊非常關心嘉義縣教育。縣長翁章梁在臉書PO文感到非常哀痛與遺憾。

翁章梁今天在臉書PO文，對於黑鷹直升機發生意外，感到非常哀痛與遺憾。直升機正駕駛葉建儀中校，是嘉義縣和睦國小的家長委員，他在忙碌的軍職生涯中，仍舊非常關心嘉義縣教育，如今殉職，大家要向殉職的國軍弟兄致上最高敬意。

和睦國小校長陳振興表示，中午透過一名軍人退役的志工告知，發生意外的黑鷹直升機正駕駛葉建儀中校是學校家長委員，向他的妻子求證時，當時獲得的訊息是受傷獲救，後來不幸已經罹難，心情從慶幸急轉到痛心與不捨。

陳振興指出，葉建儀妻子及2名就讀和睦國小5年級及3年級的女兒，下午由空軍嘉義基地人員接到台北處理後事，後來進一步聯繫、慰問，告知縣府及學校都會全力協助善後，同時會關懷並輔導他的2名女兒。

陳振興說，葉建儀2年前接任學校的家長委員，為人低調客氣、熱心教育，且關心並疼愛2名女兒，去年12月間，葉建儀全家才出國旅遊。

陳振興表示，葉建儀與醫院擔任行政職的妻子都很關心小孩子的教育，都會參與學校舉辦的活動，今天獲悉40歲的葉建儀殉職，感到非常地惋惜。

UH-60M黑鷹直升機今天失事，軍方人士表示，為確保黑鷹直升機的飛航安全，已下達空軍嘉義基地救護隊所屬的14架黑鷹直升機停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查。（編輯：黃世雅）1090102