沈一鳴關心二二八 參觀紀念館影像曝光

（中央社記者陳俊華台北3日電）「二二八國家紀念館」今天在臉書發文悼念空難殉職的參謀總長沈一鳴，沈一鳴曾前往紀念館參觀，發文的小編當時陪同參訪、拍照，小編受訪表示，很少有軍方將領到館內參觀，沈一鳴當時相當專心聆聽，顯見他的關心。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。

二二八國家紀念館今天在臉書發文悼念沈一鳴，並附上一張沈一鳴參觀展覽的照片。文中指出，來參訪過二二八國家紀念館的國軍將領不多，沈一鳴總長是其中一位，顯見沈一鳴對二二八事件的關心。

二二八國家紀念館指出，昨日的黑鷹失事，讓國家痛失多位優秀的軍事人才，事故消息令大家難過不捨，僅向所有罹難者的家屬，致上最誠摯的哀悼之意。

負責發文的二二八國家紀念館臉書小編下午向中央社記者表示，這張照片拍攝於2013年，是在沈一鳴擔任國防部常務次長期間，由幕僚陪同下到館內參觀，當時由他陪同館長與沈一鳴一起參觀展區，並由他負責拍照。

小編回憶，當天的參訪活動約一個半小時，沈一鳴先與館長聊天後，才由館長親自導覽，過程中沈一鳴滿仔細地看展覽，在館長導覽時，沈一鳴也專心聆聽，可見沈一鳴想要更加認識二二八事件。

小編也說，過程中可以感受到沈一鳴的溫文儒雅，因為比較少有軍方將領到館內參觀，他比較有印象的就是沈一鳴；昨天事發後，他想起曾經有位空軍將領到紀念館來，今天上班時就找出當時的照片，證實他的印象沒有錯，就在臉書發文，悼念沈一鳴。（編輯：黃國倫）1090103