宋楚瑜談黑鷹墜機事件 肯定蔡總統危機應變

親民黨總統候選人宋楚瑜（圖）3日在屏東談及黑鷹直升機失事，肯定總統蔡英文迅速召開國防軍事會談等危機處理。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）親民黨主席宋楚瑜今天在屏東談到黑鷹直升機墜機事件，他肯定總統蔡英文召開國防軍事會談、副參謀長代理參謀總長及軍事單位降半旗等危機處理；並以「老師父」提出建言。

黑鷹直升機昨天墜毀，親民黨主席、總統候選人宋楚瑜昨天發出2個聲明，除呼籲三軍統帥的總統蔡英文，應回台北進駐衡山指揮所緊急應變，穩定軍心外；同時也表示，參謀總長遇險失聯，應妥為因應，在總統尚未完全了解情況前，行政院卻搶著對外說明，凸顯國家指揮體系混亂，更有侵犯三軍統帥權之虞。

宋楚瑜今天訪視屏東勝利之家，面對媒體聯訪時，他表示，是以「老師父」提出建言，不是批評、是善意的提醒，並說自己是台灣少有國防、外交、軍事都有參與過的人。

他說，沈一鳴失聯的2、3小時，資訊卻混亂不明，這時應該由軍方向社會大眾說清楚，目前到底發生什麼事，以安定民心。參謀總長是最重要的指揮官，如果行蹤不明，最高統帥應盡快進到衡山指揮所，了解到底發生了什麼事。

宋楚瑜提到1995年，前總統李登輝到宜蘭，他也坐在直升機隊裡，前導直升機在昨天沈一鳴等人墜機地點附近失事。如果他當時也坐在那架直升機上，今天就「沒有宋楚瑜」，昨天的墜機事件，參謀總長、後次室次長等這麼多重要的將領在同一架飛機上，將來需要檢討，不能如此大意。

宋楚瑜肯定蔡總統今天召開國防軍事會談、指示軍事單位降半旗及由副參謀長代理參謀總長的危機處理，；他並表示，墜機原因、沈一鳴失聯的資訊為何2、3小時後才知道，這些要好好檢討和了解。

宋楚瑜表示，台灣真正的安全是有備無患，台灣不要去挑戰，要避戰，但是也不畏戰，要有備而無患。（編輯：黃世雅）1090103