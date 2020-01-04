質疑政府就被查水表 藍邀民眾現身說法

國民黨4日舉行「誰在扼殺言論自由？」記‬‪者會，邀請多位在網路上發表或轉貼文章遭到相關單位傳訊的民眾現身說法，國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋（前右3）表示，從不知道政府可以這樣限制人民的言論自由，這已違憲。中央社記者王飛華攝 109年1月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天邀請多位在網路上發表或轉貼文章，遭到相關單位傳訊的民眾現身說法，總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋則說，從不知道政府可以這樣限制人民的言論自由，這已違憲。

台大政治系教授蘇宏達日前曾表示，因為去年他在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法，對此，國民黨在去年12月31日召開記者會聲援蘇宏達。國民黨今天上午也再度召開記者會，並邀請多位因在網路發表或轉發文章，遭政府傳訊的民眾現身說法。

周錫瑋指出，從不知道政府可以這樣限制人民的言論自由，民眾在網路上轉發了批評政府的文章，就被相關單位傳訊，傳訊完之後，檢察官甚至還要這些人不要再對外發言。

周錫瑋質疑，政府已違反了憲法保障人民言論自由、祕密通訊的自由，同時這些作法就是要打擊人民，讓人民不敢說話；因此現在也請到國民黨捉鬼軍團的律師團，來保護這些民眾。若韓國瑜當選總統，會在法律上平反民眾的冤屈，也會把政府破壞言論自由的部分，徹查到底。

記者會上，國民黨也秀出多張民眾所收到的傳票，質疑政府的作為。家住屏東的民眾說，他日前在網路上發文，質疑中選會的選票通知單還沒寄到，要大家打電話去中選會抗議，隔天警察就聯絡他，要他去派出所做筆錄，指中選會已澄清該消息，他這樣是散布假消息，而叫大家打電話抗議，是違反社維法，讓他感到憤怒和恐懼。

國民黨發言人王鴻薇則說，這些受害人遍布全台，檢警調則是跨縣市在辦案，而這些案子集中在選前10月到12月開始密集傳訊偵辦，這是不是蔡政府選舉的綠色恐怖。她也問，到底是誰在交辦、命令檢警調在全台辦案。

另外，反滲透法去年12月31日三讀通過，國民黨不分區立委參選人吳怡玎今天上午與國民黨網路小編呂謦煒、國家政策研究基金會助理研究員陳冠安等人，召開「青年憂反滲透法，羅織罪名搞東廠」記者會。呂謦煒質疑，中國大陸的特殊政治體制，在每一學校、企業、事業單位都會有中共黨組織，若台灣學生拿大陸學校獎學金或台灣民眾領大陸企業的錢，算不算是被滲透，反滲透法定義模糊，讓青年無所適從。

陳冠安則說，兩岸之間校際往來交流非常正常，兩岸之間的交換學生也所在多有，但反滲透法定義不清，已經讓到大陸讀書的台灣學生造成衝擊，現在更已經引起兩岸文教交流的寒蟬效應，害怕被民進黨查水表，形成綠色恐怖氛圍。

吳怡玎指出，反滲透法還沒通過前，民進黨就已用社維法言論戒嚴；反滲透法將所有對岸實質控制的組織、團體通通定義成「滲透來源」，但卻無定義「實質控制」，也欠缺對「指示、委託或資助」的定義，政府查辦異己羅織入罪的可能性大增。（編輯：紀淑芳）1090104