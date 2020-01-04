質疑政府就被查水表 藍邀民眾現身說法
（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天邀請多位在網路上發表或轉貼文章，遭到相關單位傳訊的民眾現身說法，總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋則說，從不知道政府可以這樣限制人民的言論自由，這已違憲。
台大政治系教授蘇宏達日前曾表示，因為去年他在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法，對此，國民黨在去年12月31日召開記者會聲援蘇宏達。國民黨今天上午也再度召開記者會，並邀請多位因在網路發表或轉發文章，遭政府傳訊的民眾現身說法。
周錫瑋指出，從不知道政府可以這樣限制人民的言論自由，民眾在網路上轉發了批評政府的文章，就被相關單位傳訊，傳訊完之後，檢察官甚至還要這些人不要再對外發言。
周錫瑋質疑，政府已違反了憲法保障人民言論自由、祕密通訊的自由，同時這些作法就是要打擊人民，讓人民不敢說話；因此現在也請到國民黨捉鬼軍團的律師團，來保護這些民眾。若韓國瑜當選總統，會在法律上平反民眾的冤屈，也會把政府破壞言論自由的部分，徹查到底。
記者會上，國民黨也秀出多張民眾所收到的傳票，質疑政府的作為。家住屏東的民眾說，他日前在網路上發文，質疑中選會的選票通知單還沒寄到，要大家打電話去中選會抗議，隔天警察就聯絡他，要他去派出所做筆錄，指中選會已澄清該消息，他這樣是散布假消息，而叫大家打電話抗議，是違反社維法，讓他感到憤怒和恐懼。
國民黨發言人王鴻薇則說，這些受害人遍布全台，檢警調則是跨縣市在辦案，而這些案子集中在選前10月到12月開始密集傳訊偵辦，這是不是蔡政府選舉的綠色恐怖。她也問，到底是誰在交辦、命令檢警調在全台辦案。
另外，反滲透法去年12月31日三讀通過，國民黨不分區立委參選人吳怡玎今天上午與國民黨網路小編呂謦煒、國家政策研究基金會助理研究員陳冠安等人，召開「青年憂反滲透法，羅織罪名搞東廠」記者會。呂謦煒質疑，中國大陸的特殊政治體制，在每一學校、企業、事業單位都會有中共黨組織，若台灣學生拿大陸學校獎學金或台灣民眾領大陸企業的錢，算不算是被滲透，反滲透法定義模糊，讓青年無所適從。
陳冠安則說，兩岸之間校際往來交流非常正常，兩岸之間的交換學生也所在多有，但反滲透法定義不清，已經讓到大陸讀書的台灣學生造成衝擊，現在更已經引起兩岸文教交流的寒蟬效應，害怕被民進黨查水表，形成綠色恐怖氛圍。
吳怡玎指出，反滲透法還沒通過前，民進黨就已用社維法言論戒嚴；反滲透法將所有對岸實質控制的組織、團體通通定義成「滲透來源」，但卻無定義「實質控制」，也欠缺對「指示、委託或資助」的定義，政府查辦異己羅織入罪的可能性大增。（編輯：紀淑芳）1090104