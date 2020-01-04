勞工遊行6問總統候選人 批藍綠兩黨答非所問

（中央社記者吳欣紜台北4日電）2020總統大選在即，勞團「2020工人鬥總統」提出6問一要求給3名總統候選人，並於今天發起遊行檢視各候選人回應。勞團批評，藍綠兩黨回應都答非所問，而親民黨則遲交。

數個勞工團體組成2020工鬥並於今天發起勞工大遊行，下午從國民黨中央黨部出發，中途行經親民黨黨部、民進黨中央黨部，最後到達立法院。

去年12月中，2020工鬥不滿各政黨總統候選人都沒有提出對勞工有利的政見，因此提出6個問題及一個具體要求給總統候選人，要求候選人具體回應，並於今天遊行公布各政黨候選人答覆。

勞團提出的6大問題，包含是否願意增加國定假日、設定基本工資調漲至新台幣3萬元期程、降低工會籌組門檻至10人或是員工人數1/2、是否願意立法促進直接僱傭並協助派遣轉正、是否願意廢除移工私人仲介制度，以及增加勞工退休保障包含保證勞保年金不修惡、增加勞退新制雇主提撥6至9%；一個要求則是立刻解決國道收費員案。

根據勞團公布內容，國民黨總統候選人韓國瑜陣營表示，將恢復教師節放假，其餘國定假日還在研議，也會每年投入50億元經費投資勞工提升實質薪資，而降低工會籌組門檻是可研究討論的方向之一。

另外，也會訂定非典型工作勞工權益保障法，但無法承諾派遣1年強制轉正職，對廢除私人仲介則表示願朝此方向研討配套，至於勞保年金不修惡部分則是將2年編列1000億元撥補勞保年金，對低薪有自提勞退的勞工增加政府相對提撥，以3%為上限；對國道收費員案，則表示不清楚自救會與民進黨政府的協議，但執政後會尋求解決方案。

民進黨總統候選人蔡英文陣營則回應了2次，其中對於恢復國定假日部分表示可再廣泛徵詢社會各界意見，形成高度共識後採取全國一致的作法，也願檢視國內經濟發展狀況，逐年調高基本工資。至於降低工會籌組門檻則回應「勞團之間見解歧異，若取得共識願從善如流」。

對於派遣轉正問題，則回應「國內勞團對於派遣應採單獨立法保護或一律禁止仍有很大歧見，會再與勞團對話，取得共識後盡快辦理。」廢除私人仲介部分是「涉及來源國規定及意願，勞動部會持續透過雙邊會議推動」，對於提高雇主勞退提撥率問題則是「願再與社會對話建立共識」。至於國道收費員案則表示已積極介入協助，盼在最短時間內完成。

勞團要求三政黨候選人必須在2日下午5時回應，勞團指出，國民黨、民進黨兩黨候選人對於勞團訴求要不是答非所問、就是沒有直接回應，而親民黨部分，則是直至今天早上才回應，因此不提出親民黨的回應。

勞團指出，在增加勞工退休保障部分，不論是增加稅收還是提高提撥比率，藍綠兩黨候選人都不敢承諾，且兩黨候選人都認為國定假日必須要有社會高度共識，但台灣勞工值得更多休息，因此增加休假就是共識，而在調升基本工資部分，勞團也主張2024年應調至3萬元。

遊行隊伍約在下午1時30分出發，最後約下午3時40分左右到達立法院，並朝立法院丟煙霧彈。勞團指出，許多勞工政策被修惡都是在立法院通過的，如果立委候選人希望獲得支持，應該好好思考勞工政策，更高喊「勞工要實質承諾、不只芒果乾、拒收芭樂票」口號，呼籲正視勞工心聲。（編輯：張雅淨）1090104