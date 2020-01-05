林佳龍：治空污要尋找科學方法不要噴口水

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中5日電）台中市連續兩天空氣品質不良，交通部長林佳龍今天表示，中火今天發電量只有3成，可見治空污不是對中火撤照將責任推中央，而是要尋找科學方法，不要噴口水、講空話。

「台灣加油音樂會」下午在台中公園三羊花燈草皮區舉行，立法院副院長蔡其昌、林佳龍都到場力挺民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委候選人莊競程、無黨籍第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委候選人洪慈庸、台灣基進第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）立委候選人陳柏惟。

在台中市政府撤銷中火2部機組操作許可證後，這兩天台中市仍然空氣品質不良，林佳龍為莊競程助講時指出，今天中火發電量只有3成，而藍營還在造勢活動場合提出「總統換人，空氣換新」，107年市長選舉講一次有效，再騙第二次就沒效了。

林佳龍表示，台中市生煤管制條例是他任內制訂的，還提出86項防制空污措施，而市長盧秀燕只是禁止在超商外抽菸，雖然這也是要改善，但治空污要尋找科學方法，現在亂了分寸就躲起來，應該叫盧秀燕出來面對，向台中市民道歉，不要噴口水、講空話。

林佳龍認為，空污來源一部分境外、一部分在地，中火10部機組的污染量沒有多於中小型工廠燃煤鍋爐，當時他就要求烏日啤酒廠改用燃氣鍋爐，改善烏日空氣，治空污要用心、有方法，不是撤銷中火2張許可證，就能將責任推給中央，過沒幾天空氣就紫爆了。

此外，親民黨總統候選人宋楚瑜今天下午在台中市接受媒體聯訪時表示，他在政見發表會時特別強調世界的氣候變化，對於台灣的影響要拿出具體的辦法來，而且空污的問題不解決，不僅是對身體會發生很大的問題，對產業也會產生衝擊，為什麼那些劣質的生煤還繼續進口，要找出原因出來。

宋楚瑜說，現在台中市政府已經很強烈要求（中火）停止，那取代的是什麼，應該是中央政府要整體去規劃，而不是由地方政府單獨抗爭，他發現中央、地方各自為政，因此提出兩大計畫，第一個該停止的就要停止，第二個他準備把中央的政治中心搬到中部，讓高層的人直接了解，採取必要的措施，趕快去做，這個問題不是只有在台中，其他火力發電廠也應趕快處理，不是看到哪裡，做到哪裡。（編輯：陳俊碩）1090105