卓榮泰領軍車掃台北 籲用選票制衡中國新霸權

（中央社記者顧荃台北6日電）民進黨主席卓榮泰今天啟動車掃輔選，他說，去年香港區議會選舉震撼全世界，現在香港在看台灣的選舉，會向全世界發出什麼訊息；他呼籲要讓台灣不輸給香港，能夠抗衡中國的新霸權。

2020大選倒數，民進黨今天啟動全台車隊掃街，共兵分四路，分別由總統蔡英文、副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德、與卓榮泰分頭領軍輔選。

卓榮泰重兵輔選台北市，一早從位於北投的台北市立委候選人吳思瑤競選總部出發，依序陪同吳思瑤、何志偉、林昶佐、阮昭雄、許淑華、謝佩芬、吳怡農與高嘉瑜等8名候選人車掃，走遍整個台北市；下午並前往基隆，陪同蔡適應掃街。

卓榮泰上午在「回到故鄉、守護台灣」車掃出發記者會上表示，四路車掃路線都是從故鄉出發，台北市是他的故鄉，他回到熟悉的地方一路前進；四路車隊不僅要走在每條大街小巷，更要進入台灣人心裡，祈求每個人用對這塊土地的感動走向投票所，投下保衛台灣的選票。

卓榮泰說，民進黨提名的候選人都是向吳思瑤這樣正面、不走旁門左道的人選，不分區名單對得起良心、對得起歷史，能向社會交代。台北市8席區域立委中，民進黨與禮讓參選的林昶佐共有3席現任立委，將力求拚出更好的成績。

卓榮泰指出，2020年全世界有三場重要選舉，1月是台灣大選，11月是美國大選，中間有香港立法會的選舉。去年香港區議會選舉帶給全世界震撼，現在是香港人民在看台灣的選舉，會向全世界發出什麼訊息；他呼籲要讓台灣不輸給香港，能夠抗衡中國的新霸權，用文明抵抗不文明。

吳思瑤表示，四路人馬帶著正能量出動，卓榮泰選擇從北投出發，相信也是因為卓榮泰早期參選立委，北投就是服務區域，是感情最濃厚的地方；這次一定要守住3席立委，從她與何志偉的選區出發，再拓展到其他區，有信心能拿下更多席次。

在現場支持者高呼「做小英的後盾」、「1月11日，回家投票」、「守護台灣，差你一票」等口號聲中，卓榮泰與吳思瑤啟動車掃行程，沿途向選民揮手致意。

掃街途中並發生一段小插曲，車隊行經德行東路與中山北路口時，國民黨立委候選人汪志冰的車掃車隊迎面而來，雙方正面相遇，吳思瑤車隊廣播說，祝福汪志冰，「大家各自加油」，汪志冰車隊則說「下架民進黨」；車隊交會時雙方各自拜票，沒有互動。（編輯：楊凱翔）1090106