拉抬政黨票選情 郭幕僚：將與親民黨全面整合

（中央社記者劉冠廷台北6日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、親民黨不分區立委候選人劉宥彤今天說，郭家軍與宋家軍在選前最後一週會全面整合；在第三勢力極大化的原則下，沒有棄誰保誰的問題。

選戰進入最後一週衝刺階段，各陣營積極掃街拜票，親民黨今天上午公布掃街戰車車隊，包括親民黨副總統候選人余湘、親民黨不分區立委候選人陳怡潔、張碩文、劉宥彤、蔡沁瑜等人，也都到場參與，並在媒體訪問後，上車掃街拜票。

劉宥彤受訪表示，選前的最後一週，郭家軍與宋家軍會全面整合；郭台銘在這次選舉盡全力協助親民黨，包括協助錄音進行電話拜票，接下來會出動女力兵團，與親民黨副總統候選人余湘在雙北加強掃街，讓民眾了解親民黨是帶著中道力量、制衡藍綠的力量。

劉宥彤強調，最後一週會全力整合，沒有誰大誰小的問題，只希望所有選民都能夠認識她們、了解新的親民黨；而在第三勢力極大化的原則下，也沒有棄誰保誰的問題。

余湘說，郭台銘有群眾基礎，幫助親民黨做宣傳、廣告，一定會有很大的效果。她不擔心親民黨在這次總統選舉遭到棄保，相信選民有智慧，如何把握手中的選票。

劉宥彤說，民眾黨有自己選前規劃，親民黨也有，目前郭辦會重新整合，主要還是放在中和、土城三峽等選區，這是郭、柯以及郭、宋聯合推薦的重要選區，這2選區加起來就是第三勢力的最大代表。

劉宥彤表示，不管民眾黨或親民黨政黨票選情，都代表泛綠與泛藍選民希望朝向中間勢力極大化的願望，沒有偏重誰的問題；郭台銘昨天已經配票，表示如果心中屬於泛綠基礎選民，這次無法支持民進黨，請支持民眾黨，如果是泛藍選民，認為國民黨長期表現失能，就請支持親民黨。（編輯：郭萍英）1090106