國民黨9日凱道造勢 韓國瑜號召百萬庶民上街頭

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨9日將在台北市凱道舉行勝利晚會，國民黨總統候選人韓國瑜今天引用夜襲的最後4句歌詞，表示支持者等這一刻很久，希望大家到時踴躍站出來，表達對中華民國的信念與熱愛。

國民黨將於9日在台北市凱達格蘭大道舉行勝利晚會，韓國瑜、競選總部總幹事曾永權、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、新北市黨部主委李乾龍上午在國民黨黨召開宣傳記者會，指出勝利晚會三大訴求，「號召百萬庶民上街頭」、「藍軍大團結，知識青年大集結」、「夜襲歌詞密碼啟動」。

韓國瑜表示，所有支持韓國瑜的好朋友已經等這一刻等很久，如同夜襲最後四句歌詞，「只等那信號一亮，只等那信號一響。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。懇請所有支持韓國瑜的好朋友，9日踴躍站出來，讓大家聽到支持的聲音，表達對中華民國的信念與熱愛。

曾永權則指出，當天國民黨全國15位縣市首長也將到場，力挺韓國瑜，而國民黨提名的桃園市、基隆市、台北市、新北市等立委候選人也將一同登場，歷任黨主席如連戰、前總統馬英九及現任主席吳敦義也都會到場力挺。希望凝聚所有支持韓國瑜的黨員同志，呼籲大家踴躍出席支持。

隨後在韓國瑜的帶領下，眾人高呼「百萬庶民站出來」、「台灣安全，人民有錢」的口號。

韓國瑜在會後接受媒體聯訪，被問到對於可能會出現分裂投票時表示，他以國民黨總統候選人的身分，看到國家發展，發自內心的憂慮，呼籲選民選票集中，總統票投給2號韓國瑜，區域立委投給國民黨提名的立委候選人，而政黨票投給9號中國國民黨。

媒體詢問，對於民進黨立委林靜儀引發的失言風波，總統蔡英文認為是錯誤的表達而導致誤解。韓國瑜表示，林靜儀身為民進黨國際部主任，又是蔡總統競辦的發言人，講出這麼激烈的言辭，意識型態這麼讓人擔心，是否反應蔡總統的想法。

他說，「蔡總統一定要講清楚，不能用林靜儀講話可能被誤解，來呼嚨帶過去」。

媒體追問，若當選是否保障台獨言論。韓國瑜表示，他擔任總統，在台灣的言論自由，他百分之百的保障。（編輯：蘇龍麒）1090106